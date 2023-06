Trattamento IVA riparazioni e sostituzione prodotti garanzia

L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, con la risposta n. 323//2023, ha fornito delucidazioni in merito al corretto trattamento fiscale, ai fini IVA, per le prestazioni di riparazione e sostituzione di prodotti (e/o loro componenti) in garanzia. L’Amministrazione Finanziaria si esprime circa lo spostamento di prodotti realizzati da un’azienda extra europea e distribuiti, mediante un’articolata struttura organizzativa, da soggetti terzi aventi sede in Italia e in Paese UE. Per approfondimenti consigliamo: Guida all’IVA in edilizia e nel settore immobiliare 2023 – XXIII edizione

Nella vicenda in scrutinio la società istante, avente sede in uno stato non europeo ma fiscalmente registrata ai fini IVA in Italia, attua, sempre in Italia, la vendita di apparecchi informatici a terzi distributori, i quali, a loro volta, cedono i prodotti ad altri commercianti che provvedono alla vendita ultima ai consumatori finali. Con decorrenza dalla data di acquisto, i prodotti hanno una garanzia legale dalla durata di due anni. Nonostante la fornitura dei beni sia eseguita dai distributori locali associati al Gruppo, solamente quest’ultimo risponde per la garanzia. Sulla scorta di tale garanzia, la Società è obbligata a riparare, gratuitamente, qualunque prodotto difettoso nonché sostituirlo completamente. Nessun costo aggiuntivo è addebitato al consumatore finale dato che gli interventi, di riparazione, sono già insiti nel prezzo iniziale. Nell’anno corrente la società intende servirsi, per l’adempimento delle obbligazioni di garanzia, di un centro di riparazione (stabilito e fiscalmente residente, ai fini IVA in Italia, ove il personale provvederà ad eseguire la diagnosi tecnica e l’eventuale riparazione) e un centro di logistica (stabilito e fiscalmente residente, ai fini IVA, in uno Stato comunitario responsabile della spedizione, in Italia, dei pezzi di ricambio, ai fini della riparazione e della sostituzione). Sostanzialmente il centro di riparazione situato in Italia provvederà all’esecuzione delle riparazioni o sostituzioni avvalendosi dei pezzi di ricambio spediti dal centro di logistica situato nel Paese europeo. Il procedimento di riparazione/sostituzione avrà luogo attraverso i seguenti passaggi:

2. Il ragionamento normativo dell’AE



Ad avviso del Fisco l’adempimento delle obbligazioni di garanzia gravante sulla società verrà soddisfatto mediante la struttura organizzativa che la medesima intende darsi per l’anno corrente, ovverosia mediante un centro di riparazione e un centro di logistica.

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, la spedizione, ad opera di della società dei pezzi di ricambio, per la riparazione del prodotto difettoso, dallo Stato europeo verso il centro di riparazione in Italia, si configura come operazione assimilata ad una cessione esente nello Stato membro di partenza del bene e ad un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38[1], co. 3, lett. b) del DL[2] n. 331/1993. Benché le movimentazioni accadano tra le sedi dei soggetti terzi impegnati nell’operazione (dal centro logistico sito nello Stato membro verso il centro di riparazione italiano) la proprietà dei beni permane in capo ad Alfa nel corso dell’intera operazione e la stessa può qualificarsi come una cessione a sé stessa.

Trattandosi di movimentazioni che si realizzano nel contesto di una sostituzione o riparazione non sussiste l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat[3]. Invero, non sono soggette a tassazione, venendo meno il requisito di cui all’art. 2[4] del DPR[5] n. 633/1972, per carenza del requisito di onerosità della transazione:

La spedizione effettuata ad opera del consumatore finale (cittadino residente in Italia) di un bene difettoso al centro di riparazione avente sede in Italia (di fatto la proprietà del bene rimane in capo al cliente finale);

La spedizione del bene riparato e spedito in Italia dopo l’intervento;

La spedizione, compiuta dalla società istante, di un prodotto nuovo o della stessa gamma e avente lo stesso prezzo a quello acquistato, dallo Stato europeo al consumatore finale residente in Italia effettuata – a titolo gratuito – nell’ambito della completa sostituzione di un prodotto difettoso che beneficia della garanzia legale.

Con riferimento al trasferimento dal centro logistico situato presso lo Stato membro ove si trova il bene al momento della cessione ad opera del consumatore finale delle componenti difettose smontate o dei prodotti non riparabili, non recuperati dal medesimo consumatore finale residente in Italia successivamente all’intervento di riparazione o sostituzione si applica l’art. 41[6], co. 2, lett. c) del DL n. 331/1993 poiché il trasferimento avviene nell’ambito dell’esercizio dell’impresa e per le esigenze della stessa, ritenendo il processo di smaltimento delle componenti non recuperabili ascrivibile alla medesima attività d’impresa.