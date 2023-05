Lavoro autonomo: si pagano anche prestazioni in nero

2. Il caso di specie



La vicenda origina dalla richiesta, esperita da un artigiano (nella fattispecie meccanico), per il saldo dei propri compensi in merito a interventi di riparazione di natura meccanica esperiti su diversi mezzi.

La parte convenuta in giudizio (ovvero il cliente) non ottemperava la propria obbligazione, asserendo a sostegno delle proprie ragioni che l’attività di natura meccanica era stata svolta in spregio alla legge, violando nella fattispecie l’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 – Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione – nonché dell’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l’artigianato). Tuttavia, stante le difese asserite dalla parte convenuta i giudici d’appello riconoscevano, legittimamente, le ragioni dell’artigiano, condannando, pertanto, il cliente alla corresponsione di una quota della somma richiesta. I Giudici di Piazza Cavour, aditi dalla parte soccombente in secondo grado, hanno confermato la sentenza emessa dal giudice di merito sostenendo che, nella casistica in scrutinio, essendo una prestazione di natura artigiana, non sussiste nessuna disposizione di legge che determina la subordinazione del diritto al pagamento della prestazione artigiana, eseguita dal meccanico, ad apposita iscrizione in albi.

Da ciò discende, pertanto, il diritto del lavoratore autonomo di richiedere il pagamento per la prestazione eseguita sebbene sprovvisto di partita IVA, poiché le, potenziali, violazioni di natura tributario non condizionano gli aspetti civilistici. Nel caso di specie ciò che rileva al fine del riconoscimento del corrispettivo per il lavoro prestato, è la conclusione del contratto di lavoro autonomo, anche nella forma tacita.

Sicché, la Corte di Cassazione, così come il giudice di merito, ha ravvisato come non necessario ai fini del riconoscimento della controprestazione di natura retributiva la circostanza inerente l’aver, da parte dell’artigiano, eseguito una prestazione “in nero”, riconoscendo come sussistente il credito e la conseguenziale parte lavorativa provata. Come asserito dalla Corte di Cassazione, nella vicenda in scrutinio non ricorre la nullità di cui all’art. 2231 [1]c.c. prevista soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.

La nullità prevista dall’art. 2231 c.c. ricorre, pertanto, soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge alla iscrizione ad apposito albo o ad una abilitazione (Cass. N. 13342 /2018 e Cass. n. 14085/2010). Al di fuori di tale attività vige infatti il principio generale di libertà del lavoro autonomo o libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. Nella vicenda in scrutinio, trattandosi di opera artigiana, non vi è norma di legge che subordina il diritto al compenso del meccanico all’iscrizione in albi. Ne consegue che il lavoratore autonomo ha diritto di richiedere il pagamento per l’opera svolta, anche se privo di partita I.V.A., in quanto le eventuali violazioni di carattere tributario non incidono sugli aspetti civilistici.