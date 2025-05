Impugnabile la delibera sul dialogo per Superbonus 110%?

Lavori straordinari con accesso al Superbonus 110%: è impugnabile una delibera assembleare che si limita a decidere sulla prosecuzione o meno del dialogo con un’impresa in vista di una successiva riunione necessaria per l’assegnazione definitiva delle opere? Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.

riferimenti normativi: art. 1136 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Tribunale Mantova, Sentenza del 05/01/2016

1. La vicenda: le delibere assembleari sui lavori

L'assemblea di un condominio viene convocata per assumere due decisioni. In primo luogo i condomini devono decidere in merito alla prosecuzione o meno dell'iter necessario per arrivare all'approvazione dei lavori straordinari fruendo delle agevolazioni fiscali (Ecobonus e Sisma Bonus); inoltre l'assemblea deve approvare le effettuate spese tecnico-amministrative per il progetto di fattibilità. Un condomino impugna le due delibere assembleari assunte nella riunione. L'attore sostiene che la mancata approvazione dei lavori straordinari con accesso al Superbonus 110% abbia comportato un pregiudizio economico diretto, sia in relazione al pagamento della parcella del progettista (€ 13.780,84), sia per la mancata ristrutturazione dell'immobile per un valore di € 981.507,23. Per quanto riguarda la delibera assembleare che ha approvato le spese tecnico-amministrative sostenute per il progetto di fattibilità, il detto condomino lamenta sia l'eccesso di deleghe (per superamento del limite di tre stabilito dal regolamento condominiale), sia l'errata ripartizione delle spese, effettuata utilizzando tabelle millesimali difformi rispetto a quelle originariamente predisposte dal costruttore e allegate al regolamento condominiale.

2. La questione: impugnazione della delibera di dialogo

La delibera impugnata senza contenuto decisorio definitivo può costituire oggetto di impugnazione?

3. La soluzione

Il Tribunale ha notato che l’assemblea non si è espressa sull’assegnazione dell’appalto, ma ha solo discusso sull’opportunità di continuare il dialogo con l’impresa e i professionisti coinvolti, rimandando ogni decisione concreta a una futura riunione condominiale. Come ha evidenziato il Tribunale la natura interlocutoria della decisione è emersa con chiarezza dal testo del verbale assembleare (“La delibera richiesta, in caso di maggioranza favorevole, non impegnerà all’assegnazione dell’appalto, ma servirà unicamente a proseguire il dialogo con l’Impresa suddetta e con tutte le figure professionali coinvolte, per poter in prossima assemblea procedere ad assegnazione definitiva”). Un ulteriore elemento che conferma la natura interlocutoria della delibera è la corrispondenza dell’attore prima dell’assemblea. Egli stesso ha inviato una lettera agli altri condomini, sottolineando che la questione era ancora aperta; lo stesso attore ha evidenziato come le nuove norme emanate dal legislatore e le verifiche effettuate lasciassero margine per riflettere ulteriormente sulla possibilità di appaltare i lavori legati al Superbonus 110%. A parere del Tribunale la delibera impugnata è programmatica. Di conseguenza la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile. Il Tribunale ha anche rilevato che, dall’esame del verbale assembleare e delle deleghe prodotte in giudizio, è emerso come siano state conferite sei deleghe, superando il limite previsto dall’ art. 8 del regolamento condominiale. Secondo tale norma “ogni condomino non può rappresentare più di tre condomini oltre sé stesso, mentre un rappresentante estraneo al condominio può rappresentarne al massimo tre”. Considerata questa violazione, il Tribunale ha concluso che la seconda delibera impugnata presenta un vizio e, di conseguenza, è stata annullata.



