Struttura sanitaria responsabile solo per errori in ambito proprio

La struttura sanitaria è responsabile dell’errore del medico solo se la prestazione è eseguita nell’ambito della struttura sanitaria. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: la struttura sanitaria è responsabile?

I familiari di una paziente deceduta di carcinoma ovarico convenivano in giudizio il medico che aveva seguito la paziente e la struttura sanitaria dove il medico era dipendente per chiedere la condanna di entrambi al risarcimento dei danni subiti iure proprio, per perdita del rapporto parentale, nonché di quelli trasmessi per via ereditaria, per il danno biologico e il danno tanatologico subito dalla paziente.

In particolare, gli attori sostenevano che la morte della congiunta era da ricollegarsi causalmente al ritardo diagnostico del medico che non si era avveduto per tempo della presenza del carcinoma ovarico che poi aveva condotto alla morte la paziente. Infatti, secondo gli attori il medico avrebbe potuto diagnosticare e curare la malattia già nel febbraio 2009, durante le prime visite della paziente, allorquando il tumore si trovava allo stadio I ed erano previste delle percentuali di sopravvivenza a cinque anni pari all’ 83,3%. Invece, il medico non aveva diagnosticato la malattia, che era stata diagnosticata da un altro medico soltanto nell’agosto 2010, quando ormai la stessa era allo stadio III con percentuale di sopravvivenza a cinque anni del 31,4%.

Gli attori sostenevano inoltre che la responsabilità del medico che aveva omesso la diagnosi era già stata accertata con sentenza penale ormai passata in giudicata, che lo aveva condannato per lesioni colpose.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea formulata nei suoi confronti, in quanto il medico che aveva posto in essere la condotta omissiva aveva eseguito le prestazioni sanitarie nei confronti della paziente deceduta in regime di libera professione. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

2. Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il Tribunale ha ricordato che la sentenza penale emessa nei confronti del medico ha già accertato la responsabilità di quest’ultimo nella causazione della morte della paziente, in quanto i giudici penali hanno ritenuto che già al momento delle prime visite effettuate dal medico erano presenti gli indici che imponevano di approfondire la situazione della paziente e detti approfondimenti avrebbero consentito di effettuare una diagnosi immediata che, applicando il principio di causalità penalistico (che ha standard più elevati del criterio civilistico del “più probabile che non”) avrebbe salvato la vita della paziente.

Pertanto, il giudice ha valutato soltanto se la prestazione sanitaria inadempiente del medico possa essere riconducibile anche alla struttura sanitaria, per poter accertare anche la responsabilità di quest’ultima.

A tal proposito, il giudice ha precisato che l’azione giudiziale del paziente nei confronti della struttura sanitaria ha natura contrattuale, anche per i fatti avvenuti prima della legge Gelli-Bianco (che ha sancito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria). Tale carattere contrattuale deriva dal fatto che tra la struttura sanitaria e il paziente viene concluso un contratto di spedalità, che si caratterizza di varie prestazioni diverse fra loro fra le quali vi sono necessariamente le prestazioni di carattere chirurgico.

Detto contratto viene concluso nel momento in cui il paziente si affida alle cure della struttura sanitaria (che poi svolgerà la propria prestazione per il tramite dei propri ausiliari medici e non) oppure nel caso in cui il paziente scelga direttamente il medico da cui farsi curare qualora detto medico scelto e la prestazione da questi eseguita si inscrivano nell’ambito dell’attività della struttura sanitaria.

Invece, nel caso in cui il paziente venga seguito da un medico che esercita la libera professione ed è allo stesso tempo anche dipendente di una struttura sanitaria non si può ritenere concluso un contratto di spedalità tra detta struttura e il paziente, qualora quest’ultimo sia seguito dal medico soltanto presso il suo studio privato e senza neppure fare accesso alla struttura sanitaria dove il medico è dipendente.

In ragione della natura contrattuale della responsabilità, graverà sul paziente danneggiato (debitore) l’onere di provare la sussistenza del contratto di spedalità con la struttura sanitaria.



