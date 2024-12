Struttura sanitaria responsabile per infezione post-operatoria

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

2. Le valutazioni del Tribunale



Il Tribunale ha evidenziato in primo luogo che la disciplina applicabile al rapporto fra paziente e struttura ospedaliera è quello della responsabilità da inadempimento contrattuale per fatto proprio (qualora l’inadempimento sia riconducibile a inadempienze della struttura) oppure fatto dei suoi ausiliari (qualora l’inadempimento sia riconducibile alla condotta colposa dei sanitari).

La fonte di detto rapporto è il contratto atipico di spedalità concluso tra le parti per fatti concludenti, cioè a seguito dell’accettazione del paziente all’interno della struttura.

In virtù di detto contratto, insorgono sulla struttura degli obblighi “alberghieri” e degli obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie non solo per fornire la prestazione medica, ma anche per far fronte ad eventuali complicanze o emergenze.

Come conseguenza dell’applicazione del regime di responsabilità contrattuale, il paziente danneggiato deve provare, anche attraverso l’uso di presunzioni, il nesso di causalità tra l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario. Invece, dopo che l’attore ha fornito la sua prova, è onere della struttura sanitaria provare la sussistenza di una causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile eseguire in maniera esatta la prestazione gravante sul debitore.

Secondo il tribunale, in materia di facere professionale, la violazione delle regole di diligenza professionale non è di per sé sufficiente a determinare un nesso di causalità tra la condotta (non diligente) del professionista e il danno evento. Ciò in quanto l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie non sono immanenti nella violazione delle leges artis e possono invece avere una diversa causa.

Pertanto, il creditore dovrà allegare la connessione naturalistica fra l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova patologia e la condotta omissiva o commissiva del sanitario.

Tale allegazione è infatti un elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità nelle obbligazioni di diligenza professionale, che impone il relativo onere probatorio in capo al creditore che agisce in giudizio.

Dopo che il creditore avrà assolto al predetto onere probatorio, graverà sul debitore provare il nesso di causalità fra una causa esterna, che sia imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell’ordinaria diligenza, e l’impossibilità di eseguire la prestazione professionale richiesta.

Nel caso in cui il debitore convenuto riesca a fornire la predetta prova, l’aggravamento della patologia del paziente o l’insorgenza di una nuova patologia, anche se sono collegati materialmente alla condotta del professionista (per esempio all’intervento sanitario eseguito) non sono comunque imputabili al professionista.

Conseguentemente, nel caso in cui la causa dell’evento dannoso rimanga ignota, nonostante la possibilità di ricorrere alle presunzioni, il relativo rischio graverà sul creditore che vedrà respinte le sue istanze risarcitorie. Se invece rimane ignota la causa per cui la prestazione del debitore è divenuta impossibile oppure non si riesce a dimostrare la imprevedibilità e l’inevitabilità della causa che ha reso impossibile la prestazione, il relativo rischio graverà sul debitore che sarà comunque ritenuto responsabile del danno.



