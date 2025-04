Lesione rapporto parentale: risarcimento solo per danno grave

È risarcibile il danno per la lesione del rapporto parentale solo se il danno biologico subito dal congiunto è grave. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Napoli -sez. VIII civ.- sentenza n. 1800 del 20-02-2025 SENTENZA_TRIBUNALE_DI_NAPOLI_N._1800_2025_-_N._R.G._00020849_2020_DEL_20_02_2025_PUBBLICATA_IL_20_02_2025.pdf 188 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. I fatti: la lesione del rapporto parentale

Madre e figlia adivano il Tribunale di Napoli nei confronti di un dentista e di un’ortodontista per fare accertare la loro responsabilità per i danni causati alle attrici a seguito di un non corretto intervento odontoiatrico.

In particolare, le attrici sostenevano che nel 2013 la figlia (allora quattordicenne) si era rivolta al dentista per ricevere delle cure odontoiatriche e quest’ultimo le aveva consigliato di effettuare un trattamento ortodontico, affidandola alle cure dell’ortodontista (secondo convenuto nel giudizio). Quest’ultimo sanitario effettuava un primo intervento sull’arcata superiore dentale della paziente e successivamente anche sull’arcata inferiore. Dopo diversi mesi, l’ortodontista montava sull’arcata superiore un arco curvo verso il basso e forniva alla paziente degli elastici di trazione per consentire un miglior posizionamento degli elementi dentari e la chiusura del morso.

Dopo qualche mese da detto ultimo intervento, però, sul volto della paziente si evidenziavano delle alterazioni estetiche e precisamente un allungamento verso il basso del massiccio facciale con totale esposizione della gengiva.

La paziente era quindi costretta, dopo qualche anno, a sottoporsi ad un intervento per eliminare il predetto inestetismo.

In ragione di tali fatti, le attrici formulavano due distinte domande risarcitorie: la paziente per ottenere il risarcimento del danno biologico e della sua componente legata alla lesione della vita di relazione nonché il risarcimento per la violazione del consenso informato; invece l’altra attrice, madre della paziente danneggiata, per ottenere il risarcimento della lesione del rapporto parentale, dovuta al patimento connesso nel veder soffrire la propria figlia per l’inestetismo causato dai due medici.

Si costituivano in giudizio entrambi i medici convenuti, contestando – per quanto qui di interesse – la sussistenza di una propria responsabilità nella causazione dell’evento dannoso. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

FORMATO CARTACEO Manuale pratico operativo della responsabilità medica La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Giuseppe Cassano | Maggioli Editore 2024 58.90 € Scopri di più

2. Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il giudice ha evidenziato che la responsabilità invocata dalle attrici nei confronti dei due medici è inquadrabile all’interno della responsabilità contrattuale.

Infatti, nell’ambito della responsabilità professionale medica, si configurano due diverse fattispecie: la posizione della struttura sanitaria, che è sempre inquadrabile nella responsabilità contrattuale; la posizione del medico, che invece è astrattamente inquadrabile sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale. Nel caso di specie, secondo il giudice, si rientra nella prima ipotesi in quanto i medici sono stati scelti dalla paziente (e quindi si è configurato un rapporto contrattuale tra dette parti).

In ragione del regime contrattuale, il paziente attore deve soltanto provare l’esistenza del contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario astrattamente idoneo a determinare l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova patologia; mentre il paziente non ha l’onere di provare né la colpa del sanitario convenuto né tanto meno la sua gravità. Spetterà invece al sanitario dedurre e soprattutto provare la mancanza di colpa oppure che la stessa non è grave.

Per quanto concerne i danni invocati dagli attori, il giudice si è soffermato sul danno per la violazione del consenso informato.

A tal proposito, il giudice ha evidenziato che il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.

A tal fine, però, non è idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico; né rileva, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente (la quale, invece, incide soltanto sulle modalità dell’informazione, che deve essere adattata al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone).

Tuttavia, secondo il giudice, non è sufficiente per l’attore – che chiede il risarcimento del danno per violazione del consenso informato – dimostrare che non gli sono state fornite le informazioni con le caratteristiche di cui sopra. Infatti, l’attore deve altresì fornire la prova che la condotta omessa dal sanitario avrebbe evitato l’evento lesivo se il medico l’avesse tenuta: in altri termini, il paziente dovrà provare che egli avrebbe rifiutato l’intervento che ha comportato la lesione della salute, se fosse stato compiutamente informato.

Infine, per quanto riguarda il danno per la lesione del rapporto parentale, invocato dalla madre della paziente, il giudice ha evidenziato come tale tipologia di danno può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto sono particolarmente gravi.



Potrebbero interessarti anche: Responsabilità medica, nesso di causalità tra condotta omessa e danno

Prescrizione per danno morale e parentale per un fratello

Risarcimento paziente: rigetto se manca prova di negligenza medica