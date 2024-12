Struttura sanitaria: rivalsa sul medico solo per dolo o colpa grave

La struttura sanitaria risponde dell’errore del medico, ma può rivalersi nei suoi confronti solo in caso di dolo o colpa grave. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: la rivalsa della struttura sanitaria sul medico

Una signora adiva il tribunale di Livorno chiedendo la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni dalla medesima subiti per un intervento odontoiatrico eseguito in precedenza.

In particolare, la paziente sosteneva di aver avvertito un dolore ad un dente e di essersi recata presso la struttura sanitaria convenuta dove uno dei dottori ivi operanti eseguiva prima delle medicazioni e poi un intervento di estrazione del dento e di posizionamento di un impianto nonché un ulteriore intervento di rimozione e sostituzione di un vecchio lavoro protesico che la paziente aveva sugli incisivi.

Tuttavia, a causa dei disagi patiti successivamente a detto intervento, la paziente si era rivolta ad altri odontoiatri, che le avevano detto che l’impianto posizionato non era protesizzabile e che non era stato eseguito neanche correttamente l’intervento di rimozione e sostituzione del vecchio lavoro protesico sugli incisivi.

In considerazione di ciò, l’attrice chiedeva la condanna della struttura sanitaria alla refusione dell’importo di €. 2.000 che la stessa aveva corrisposto per gli interventi di cui sopra nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente agli errati interventi.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, senza contestare l'esecuzione dei due interventi sopra descritti, ma ritenendo insussistente alcuna propria responsabilità stante la correttezza delle condotte poste in essere dal personale sanitario. Infine, la struttura sanitaria formulava una richiesta di chiamata in causa del dentista che aveva eseguito gli interventi, formulando azione di rivalsa nei cuoi confronti per l'ipotesi in cui fosse stata condannata a risarcire i danni lamentati dall'attrice.

2. Le valutazioni del Tribunale

In primo luogo, il giudice ha passato in rassegna l’orientamento della Cassazione in tema di ripartizione dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, ricordando che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve dare la prova della fonte contrattuale o per legge del suo diritto e deve allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte o dell’inesattezza dell’inadempimento (per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni o ancora per violazione dei doveri accessori). Secondo la giurisprudenza della Cassazione, quindi il paziente danneggiato deve provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova patologia nonché allegare l’esistenza del nesso di causalità di detto evento dannoso con la condotta omissiva o commissiva tenuta dal sanitario danneggiate.

Pertanto, l’attore dovrà allegare un inadempimento del sanitario che è astrattamente idoneo a provocare il danno che egli lamenta.

Soltanto a questo punto, il danneggiante avrà l’onere di dimostrare che detto inadempimento non vi è stato oppure, anche se vi è stato, non è eziologicamente rilevante.

Secondo il Tribunale di Livorno, detta impostazione giurisprudenziale è stata confermata anche dalla legge Gelli-Bianco che ha disciplinato la materia della responsabilità sanitaria.

Per quanto concerne, invece, la domanda svolta dalla struttura sanitaria nei confronti del dentista che ha eseguito l’intervento, il giudice ha ricordato che la predetta Legge Gelli-Bianco ha altresì previsto che l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico può essere esercitata soltanto in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo.

Nel caso di specie, l’azione esperita dalla struttura sanitaria nei confronti del dentista è qualificabile proprio come azione di rivalsa: in quanto la struttura sanitaria ha chiesto al giudice di dichiarare il dentista tenuto a manlevarla e tenerla indenne di quanto ella fosse eventualmente condannata a pagare nei confronti della paziente danneggiata.



