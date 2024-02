Struttura sanitaria e non corretta conservazione di documenti sanitari

La struttura sanitaria risponde della non corretta conservazione di vecchi documenti sanitari abbandonati all’interno di un edificio dismesso.



1. I fatti

Il Garante per la protezione dei dati personali aveva ricevuto una segnalazione in cui si lamentava la possibile violazione della normativa in materia di privacy con riferimento alla presenza di documentazione sanitaria di vario genere in stato di abbandono ed accessibile a chiunque all’interno di un edificio dismesso di proprietà di una ASL locale: a supporto della segnalazione, veniva anche inviato un video in cui era possibile vedere la presenza della documentazione.

Il Garante formulava quindi una richiesta di chiarimenti alla struttura sanitaria, aprendo successivamente il procedimento sanzionatorio nei suoi confronti e invitandola a fornire scritti difensivi.

La struttura sanitaria, in primo luogo, sosteneva che l’edificio non era in stato di abbandono, anche se non era utilizzato da decenni e che gli accessi di soggetti terzi che si erano verificati erano avvenuti in maniera illecita e non autorizzata (tra l’altro, la ASL affermava sul punto di aver anche sporto delle denunce all’autorità competente per detti accessi abusivi). In particolare, la struttura sanitaria sosteneva che l’accesso all’edificio era possibile solo attraverso l’apertura di un cancello principale collocato lungo una recinzione di mura, sempre chiuso con catena e lucchetti e dopo attraverso l’accesso dalla porta principale, anch’essa chiusa. Inoltre, l’azienda affermava di aver incaricato da sempre una ditta di vigilanza privata al fine di sorvegliare quotidianamente (anche se non continuativamente) l’edificio. Pertanto, gli ingressi nell’edificio erano avvenuti in maniera illecita.

In secondo luogo, la ASL sosteneva che la documentazione presente all’interno dell’edificio non era attuale e in gran parte non era leggibile: pertanto, la stessa era ininfluente rispetto ai diritti degli interessati. Inoltre, in gran parte dei documenti non vi erano dati personali e quindi gli interessati non erano identificabili.

In terzo luogo, l’azienda riferiva che la documentazione in questione era risalente a trenta anni fa e invece la normativa di settore prevede che l’azienda debba conservare la documentazione relativa alle radiografie solo per un massimo di 10 anni. Pertanto, l’ulteriore presenza della documentazione non poteva considerarsi idoneo a determinare un impatto negativo sugli interessati (anche in quanto la documentazione non era più attendibile, stante il decorso del tempo).

Infine l’azienda evidenziava di aver incaricato una apposita ditta specializzata e di aver rimosso tutta la documentazione ancora presente all’interno dell’edificio.

2. Non corretta conservazione dei documenti da parte della struttura sanitaria: valutazione del Garante

Preliminarmente il Garante ha ricordato che il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile in materia di privacy, fra cui il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) nonché della normativa di settore nei vari ambiti che disciplinano anche i tempi e le modalità di conservazione della documentazione sanitaria.

Per quanto concerne la normativa privacy, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente e conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati. I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi soltanto se gli stessi sono trattati per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Inoltre, il GDPR stabilisce che i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Spetta al titolare del trattamento, valutate le circostanze del caso concreto e i rischi connessi, individuare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza sufficiente rispetto al tipo di rischio.

Infine, la normativa in materia di privacy individua fra i trattamenti anche la semplice conservazione dei dati personali.

Per quanto riguarda, invece, la normativa di settore, il Garante ha evidenziato che detta disciplina individua termini di conservazione specifici che le strutture sanitarie devono rispettare in base al tipo di documento sanitario in loro possesso. In mancanza di una specifica norma nella disciplina di settore, si applica comunque il termine di conservazione previsto dalla normativa privacy: cioè un termine congruo per raggiungere le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto che la conservazione della documentazione sanitaria nei locali dell’edificio di cui di discute, con le modalità visibili nei predetti video, non può essere qualificata come una modalità di conservazione idonea e in linea con la disciplina di settore e con la normativa privacy. Infatti, l’abbandono di documentazione sanitaria all’interno di un edificio dismesso viola i principi di integrità e riservatezza dei dati nonché quello di limitazione della conservazione.