Struttura non responsabile per l’ictus, anche con stop alla cardiospirina

La struttura sanitaria non risponde dell'ictus anche se il medico ha sospeso la cardiospirina per eseguire un intervento.

1. I fatti: la sospensione della medicina e l’ictus

Un paziente affetto da ipertensione arteriosa si era sottoposto ad un esame presso una struttura sanitaria locale da cui era emerso che aveva un edema maculare all’occhio sinistro e il sanitario gli aveva suggerito di sottoporsi ad un intervento chirurgico al corpo citrale di detto occhio (precisamente di eseguire una iniezione di tramcinolo intravitreale).

Il paziente aveva acconsentito all’esecuzione del predetto intervento ed era stata fissata la data per la sua esecuzione in day hospital.

In ragione delle condizioni di ipertensione arteriosa in cui versava il paziente e della conseguente assunzione di cardioaspirina per contenere i possibili effetti negativi di detta patologia, i chirurghi oftalmici che avrebbero dovuto eseguire l’intervento, secondo quanto riferito dall’attore, gli avevano dato indicazioni di sospendere l’assunzione della cardioaspirina 5 giorni prima dell’esecuzione dell’intervento.

L’attore sosteneva inoltre di aver effettivamente sospeso l’assunzione del predetto farmaco nei tempi indicati.

Il giorno dopo l’esecuzione dell’intervento, il paziente veniva colpito da ictus ischemico, con esiti invalidanti.

Il paziente agiva quindi giudizialmente nei confronti della struttura sanitaria ritenendo che l’evento ischemico fosse riconducibile alla sospensione della cardioaspirina e che detta indicazione data dai sanitari fosse stata errata nonché ritenendo di non essere stato adeguatamente informato circa i rischi di natura trombotica cui sarebbe stato esposto in caso di sospensione dell’assunzione del farmaco.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore, in quanto l'ictus cerebrale che aveva colpito il paziente aveva avuto genesi cardio-embolica e trombo-embolica e quindi la cardioaspirina non avrebbe comunque impedito l'evento nonché in quanto al paziente era stato fornito un adeguato e completo consenso informato sulla natura dell'intervento e sui possibili rischi.

2. Le valutazioni del Tribunale sulla responsabilità della struttura

Preliminarmente, il giudice ha passato in rassegna alcuni principi base della responsabilità della struttura sanitaria in caso di eventi di malpractice medica.

In particolare, il giudice ha ricordato che il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei confronti del terzo: il contratto di spedalità, da cui derivano a carico della struttura sanitaria obblighi di tipo latu sensu alberghieri e obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.

Avendo fonte il rapporto in un contratto tra le parti, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale.

Essa può discendere dall’inadempimento delle obbligazioni che incombono direttamente sulla struttura sanitaria, sia dall’inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari di cui la struttura si avvale (anche se gli stessi non sono legati da un rapporto di lavoro subordinato).

Le conseguenze sul piano probatorio che derivano dal carattere contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria sono ormai pacifiche in giurisprudenza.

Sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, grava l’onere di provare la relazione causale che intercorre tra l’evento di danno lamentato (cioè l’aggravamento della patologia ovvero l’insorgenza di una nuova patologia) e l’azione o l’omissione della struttura e/o del sanitario di cui la stessa si è avvalsa per eseguire la prestazione.

Sulla struttura sanitaria grava l’onere di provare la non imputabilità dell’azione o dell’omissione suddetta, fornendo la prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l’ordinaria diligenza.

Per quanto riguarda, invece, l’accertamento del nesso di causalità, si può ritenere che una condotta umana si pone come causa dell’evento nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrlo se, eliminata mentalmente la condotta (nel caso di condotta attiva) o introdotta nella catena causale la condotta omessa (nel caso di condotta omissiva), l’evento dannoso non si sarebbe in concreto verificato.

Tale accertamento, inoltre, viene compiuto – in ambito civilistico – applicando il criterio del “più probabile che non”.

In secondo luogo, dopo l’accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, dovrà essere accertata la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo ai sanitari: cioè il dolo o la colpa.

Per quanto riguarda la colpa, si deve considerare che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.



