Discriminatoria la sospensione da Covid: riconosciuto risarcimento e restituzione della retribuzione

2. Sospensione da Covid: la decisione



La pronuncia, in un lungo excursus normativo, accoglie la discriminazione sollevata, ritenendo applicabile al caso de quo la normativa sul lavoro di cui alla Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000, recepita con D. Lgs. n. 216/2003, recante disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età, dalla nazionalità e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, prevedendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione.

Da qui, ne discende anche la propria competenza, per la materia di condotte discriminatorie di cui all’art. 28, comma 2, del D. Lgs. 150/2011 che, “trattandosi di disciplina speciale, posta a tutela di un interesse primario del nostro ordinamento, volto a contrastare gli atti e i comportamenti che impediscono il pieno dispiegarsi della persona umana, prevalente rispetto alle esigenze di carattere organizzativo poste a fondamento dell’accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario”.

Orbene, per rispondere alla domanda se l’azienda abbia posto in essere condotte discriminatorie, “occorre verificare se le motivazioni del trattamento diseguale riservato alla convenuta rispetto ai colleghi, siano fondate”. Richiamata la documentazione prodotta, il Giudicante non ritiene che sia stata dimostrata “alcuna valida ragione per giustificare il trattamento sperequato”, dal momento che la normativa impositiva dell’obbligo vaccinale e le attestazioni ISS non solo configurano dati autoreferenziali, e dunque non assurgono a rango di prova, ma non dimostrano neppure l’efficacia alla prevenzione da Sars-Covid. In particolare, dalla “copiosa documentazione” si evince che la “vaccinazione anti-Covid non aveva la funzione indicata nel D.L. 44/2021” – da cui ha avuto origine la sospensione – e che “anche i vaccinati potevano trasmettere il contagio”. Nel dettaglio, procedendo ad una breve carrellata, si cita “il report dell’INAIL …. da cui si ricava che proprio i lavoratori della sanità tutti vaccinati, hanno la percentuale più alta di denunce per Covid…. Le denunce di infortunio …. sono il 63,2% del totale”. A ciò si aggiunge “una gran quantità di studi scientifici… danno evidenza di un’alterazione/riduzione della risposta immunitaria nei soggetti vaccinati sia rispetto al Sars Cov 2 che rispetto ad altri agenti patogeni e anche alle cellule tumorali, ciò che spiega il fenomeno del maggior contagio dei vaccinati e dello sviluppo anche della malattia severa della Covid 19 e di altre malattia anche autoimmuni, proprio per la disgregazione del sistema immunitario (v. i molti studi linkati nel ricorso)”. Di conseguenza, “i vaccini anti-covid, non solo non sono anti Sars Cov2 e cioè non impediscono la catena del contagio, ciò che è divenuto ormai un fatto notorio, ma non impediscono nemmeno la malattia severa, le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva…”.

Segue una lunga disamina dei numerosi studi pubblicati da riviste scientifiche; dei dati del Ministero in cui “non si parla mai della prevenzione dell’infezione da Sars Cov 2 ma della prevenzione della malattia Covid-19”; dei report dell’ISS non verificabili e non conteggiano le morti improvvise e le malattie che si verificano dopo i 14 giorni di osservazione; le dichiarazioni delle stesse case produttrici per cui “non sono stati fatti studi di genetossicità e cancerogenecità”, fino a poi concludere che i molti studi sull’argomento, fra cui quelli pubblicati su riviste autorevoli come Nature, “dimostrano la pericolosità dei vaccini per la salute pubblica… che dà conto di alterazioni del metabolismo glucidico, collegato, di alterazione dell’equilibrio elettrolitico, della funzione renale, e coagulativa, e della complessa alterazione del sistema immunologico con riduzione della risposta dell’interferone”, oltre ad un “serio rischio di cancerogenesi”, a cui vanno sommati quelli sui “danni cardiaci, le morti improvvise da fibrillazione ventricolare, miocarditi, ecc.”.

Alla luce di tali elementi, viene ritenuta pienamente legittima la scelta di autoderminazione in ambito sanitario, in considerazione dell’inefficacia e della pericolosità dei vaccini anti covid, per cui trovano luogo anche le scriminanti della legittima difesa o dello stato di necessità per salvare la propria vita, come riconosciuto in più occasioni da sentenze di merito.