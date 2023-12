Vaccini Covid: la prevenzione dal contagio vicina allo zero

2. La decisione sulla prevenzione dei vaccini Covid



La decisione, valutate le doglianze di ambo le Parti, ha ritenuto di discostarsi dalle pronunce espresse dalla Corte Costituzionale, sulla scorta della natura non vincolante delle medesime, “in quanto l’unico effetto processuale del rigetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale” è la non riproponibilità da parte dello stesso “Giudice rimettente nel corso del medesimo grado di giudizio”. Del resto, “l’osservanza dell’interpretazione della legge spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione”, come stabilito dall’art. 65 del R.D. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario. Peraltro, eccezion fatta per i rinvii di legittimità che enunciano un principio di diritto a cui attenersi nella nuova decisione a seguito di cassazione del provvedimento impugnato, resta salvo per i giudici di merito la facoltà di discostarsi dall’orientamento di precedenti orientamenti, non vertendo in tema di Common law.

Orbene, la decisione in commento sostiene che, a parere della Consulta, il fine della campagna vaccinale era quella di ridurre la circolazione del virus; “come precisato nelle sentenze n. 14 e 15, la vaccinazione anti covid costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione del virus con elevata efficacia dei vaccini”.

Siffatta tesi, tuttavia, non resiste alle evidenze fattuali: sposando le motivazioni del tribunale militare di Napoli del 10 marzo 2023, anche il Giudice di Pace di Fano sostiene come i vaccini de quibus “non sono strumenti idonei in nessun modo a prevenire il contagio dal virus; infatti, tali vaccini in commercio non sono idonei ad impedire ai soggetti di essere contagiati e nemmeno di contagiare a propria volta, quindi non appaiono strumenti di prevenzione, rivelandosi percentualmente idonei in misura né pari nè vicina al 100% ma di fatto prossima allo zero”.

E – prosegue – “l’efficacia vaccinale non può quindi ritenersi provata quale strumento di prevenzione tenuto conto del fatto notorio che i soggetti vaccinati possono contrarre e trasmettere il contagio”, e dunque, tanto i vaccinati quanto i non vaccinati sono sostanzialmente “equivalenti”.

Da ultimo, viene esaminata la pregressa giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenze 258/94 e 307/90) che afferma come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. soltanto qualora gli effetti avversi prevedibili fossero stati temporanei, di scarsa entità e tollerabili, ma “mai, quindi se gli effetti avversi prevedibili fossero gravi, irreversibili ed anche fatali”. Pertanto, considerato che “l’art. 32 Cost. tutela in primo luogo la salute come fondamentale diritto dell’individuo e soltanto successivamente come interesse della collettività, un trattamento sanitario può essere quindi imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute dell’individuo che vi è assoggettato, salvo che per le sole conseguenze temporanee e di scarsa entità, e pertanto tollerabili”; mentre, “ritenere compatibili con l’art. 32 della Costituzione quei trattamenti sanitari obbligatori che provocano effetti avversi ed anche fatali, non appare quindi condivisibile in quanto violerebbe i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.