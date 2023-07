Soggetti ISA: differimento imposte al 20 luglio

Il decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023, convertito in legge n. 87 del 3 luglio 2023 , ha differito dal 30 giugno al 20 luglio 2023, senza prevedere maggiorazioni, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ogni indice con decreto Mef.

2. Le FAQ del 6 luglio



Per l’effetto, l’Agenzia delle Entrate, tramite le Faq del 6 luglio 2023, ha diffuso due tabelle che indicano le nuove scadenze dei pagamenti nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per la rateazione. Nelle due tabelle sono indicate le scadenze dei versamenti sia di saldo che di primo acconto delle imposte sui redditi 2023 per i titolari di partita IVA che applicano gli ISA e i forfettari, ed è riportata una nota sui versamenti con maggiorazione dello 0,40 per cento su base giornaliera effettuati fino alla data del 31 luglio 2023.