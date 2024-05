Agevolazioni fiscali edilizia: ridotti superbonus, bonus barriere architettoniche, sismabonus

La Camera dà l’ok alla conversione, con emendamenti, del d.l. n. 39/2024, recante “Agevolazioni fiscali edilizia”. Introdotta la ripartizione in 10 anni delle detrazioni sui bonus edilizi, con effetto retroattivo, nonché il divieto per le banche dal 2025 di compensare i crediti d’imposta dei bonus fiscali coi contributi previdenziali. Sugar tax slitta al 2025 e la plastic tax al 2026. Il testo passa all’esame della Camera.

1. Iter al Senato



Giovedì 16 maggio, con 101 voti favorevoli e 64 contrari, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, nel testo definito dalla Commissione Finanze, il ddl di conversione in legge del decreto-legge n. 39/2024. Il nuovo titolo approvato è: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”. Il provvedimento passa all’esame della Camera.