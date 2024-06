Ecobonus: al via le prenotazioni per veicoli non inquinanti

Le prenotazioni per beneficiare dell’Ecobonus sono ripartite dalle ore 10 del 3 giugno. I dettagli sono riportati dal DPCM 20 maggio 2024 recante “Rimodulazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2024.

1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024

Rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse e gli incentivi per l’acquisto dei veicoli (di cui all’articolo 2 dello stesso decreto) effettuati a decorrere dal 25 maggio 2024 e sino al 31 dicembre 2024. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni in esso contenute, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019 e di cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062 dell’articolo 1, della legge n. 145 del 2018 e al comma 656, secondo periodo, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 2, comma 7, DPCM).

2. I veicoli ricompresi nell’Ecobonus

A partire dalle ore 10 del 3 giugno 2024 è possibile inserire sulla piattaforma Ecobonus, gestita da Invitalia, le prenotazioni per i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria: M1 (autoveicoli),

L1e – L7e (motocicli e ciclomotori),

N1 e N2 (veicoli commerciali). In virtù del nuovo D.P.C.M. è possibile prenotare anche contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica.

3. Taxi, NCC, impianti GPL e metano

Le date e le modalità per la prenotazione dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente e dei contributi per l’installazione di impianti GPL e Metano su veicoli di categoria M1 saranno rese note con avviso successivo.

4. Dichiarazioni da rendere alla prenotazione

Al momento della prenotazione, nella finalità di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, occorre presentare le seguenti dichiarazioni: relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, così come previsto dall’articolo, 2 comma 2, del DPCM (Allegato 1);

relativamente agli acquisti effettuati da persone giuridiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, così come previsto dall’articolo, 2 comma 3, del DPCM (Allegato 2);

relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del DPCM, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 3), nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 4);

relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche ai sensi dell’articolo 3 del DPCM, dichiarazione sostitutiva resa dall’acquirente, attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare, come previsto dall’articolo 3, comma 3 del DPCM (Allegato 5).

5. Oneri per i venditori

I moduli per le dichiarazioni di cui sopra sono disponibili sul website istituzionale http://ecobonus.mise.gov.it e, dopo essere stati compilati e firmati dall’acquirente, devono essere inseriti dal venditore nella piattaforma. I venditori hanno l’onere di confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione (ex articolo 6, comma 2, DM 20 marzo 2019, come modificato dal DM 17 ottobre 2023) ovvero dal diverso termine previsto da successive disposizioni.

6. Controlli

Sulle prenotazioni completate nella piattaforma saranno effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!