Il ruolo dei genitori nell’educazione digitale: la sentenza del Tribunale di Brescia

Non è mai troppo tardi: il Tribunale di Brescia riscrive il ruolo dei genitori moderni. Educazione digitale per adulti inconsapevoli.

1. Il caso: cyberbullismo e profili fake, il prezzo della disattenzione

Brescia, marzo 2025. Il Tribunale emette la sentenza n. 879 e condanna una famiglia al risarcimento di 15.000 euro per non aver saputo vigilare sull’attività digitale della propria figlia, responsabile di atti di cyberbullismo aggravati contro una compagna di classe.

La ragazza – minorenne, con lieve ritardo cognitivo – aveva creato profili social falsi per insultare la coetanea e diffondere immagini manipolate a contenuto pornografico. I genitori, secondo il giudice, si sono limitati a un controllo superficiale, affidandosi a una vigilanza parziale e del tutto insufficiente. Il risultato? Una vittima traumatizzata e due adulti (i genitori) ritenuti civilmente responsabili ex art. 2048 c.c., per culpa in educando e vigilando.

2. I punti chiave della sentenza: tra diritto civile e pedagogia digitale

1. La vigilanza è un obbligo attivo, non un’opzione morale

I giudici hanno affermato in modo inequivocabile che la responsabilità genitoriale non si ferma alla soglia della cameretta né all’ultima password concessa. I social, come ogni spazio pubblico o semi-pubblico, sono luoghi di educazione e di rischio. La sorveglianza deve essere effettiva, non simbolica.



2. Il genitore ignorante digitale non è più giustificabile

Invocare la propria incompetenza informatica non basta più. “Non capisco niente di tecnologia” equivale a dire “non so leggere i segnali di pericolo”. La sentenza impone una riflessione netta: non basta essere genitori amorevoli, bisogna essere anche alfabetizzati digitalmente.



3. Il rischio di “fughe nell’ombra digitale”

I minori non sono sprovveduti: sanno creare profili falsi, eludere controlli, camuffare comportamenti. Ma se la risposta degli adulti è l’inerzia o – peggio – il diniego, la distanza educativa si fa abisso.

3. Educare nell’era del paradosso: tra “Non è mai troppo tardi” e il braccialetto elettronico

Nel secondo dopoguerra, la RAI mandava in onda una trasmissione dal titolo “Non è mai troppo tardi”, per insegnare a leggere e scrivere agli adulti analfabeti. Oggi, nel 2025, dovremmo rispolverare quel titolo per rivolgerlo non a chi non sa scrivere, ma a chi non sa navigare.

Non è mai troppo tardi per un genitore per imparare cos’è un fake profile, come si leggono le impostazioni di privacy su TikTok, cosa vuol dire “link in bio”. L’alfabetizzazione digitale non è un privilegio giovanile, è una forma di responsabilità civile.

Eppure, mentre chiediamo ai genitori di salire di livello, rischiamo di scivolare in un altro estremo: l’ipercontrollo totalizzante. Stiamo educando o stiamo schedando i nostri figli? Li stiamo aiutando a crescere o li stiamo trasformando in minori sorvegliati speciali, con la cronologia monitorata, l’app di parental control attiva, le notifiche sincronizzate sul telefono di mamma?

Se andiamo avanti così, gli metteremo il braccialetto elettronico anche per andare in bagno



4. La retorica del “ai miei tempi” e il fallimento della nostalgia

“Quando eravamo ragazzi noi, queste cose non esistevano.” È vero. Non c’erano gli smartphone, i social, l’intelligenza artificiale. Ma non è un merito, è solo un fatto. E i fatti, per quanto romantici, non educano.

Continuare a rimpiangere il passato è come cercare di orientarsi con una mappa del Medioevo in una metropolitana giapponese. La nostalgia non è una strategia pedagogica. Serve consapevolezza, non rimpianto.

Educare nel 2025 significa navigare un equilibrio precario: tra tutela e fiducia, tra controllo e libertà, tra supporto e rispetto dell’identità digitale dei figli. Non possiamo più dire “si stava meglio quando si stava peggio” perché la verità è che questa guerra contro la tecnologia non possiamo vincerla. Ma – e questo è ancora più importante – non possiamo nemmeno permetterci di perderla.