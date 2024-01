Social media manager: in arrivo il contratto nazionale di lavoro 

In questo periodo coloro che lavorano sui social stanno attraversando un momento non facile. La lotta alle fake news e le regole per gli influencer dopo i recenti fatti di cronaca, sono all’ordine del giorno. In questo scenario la notizia di un contratto nazionale di lavoro per i social media manager, ha il sentore di una buona novella. A renderla nota è stato il pubblicitario Riccardo Pirrone, formatore e presidente dell’Associazione, Nazionale Media Manager (Ansmm) che accoglie quasi duemila addetti italiani e che alcuni giorni fa si è riunita in Senato, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, per perfezionare lo stato della professione a distanza di un anno dalla sua prima assemblea. Alla presenza della Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone, con i sindacati e i professionisti della comunicazione digitale, l’Associazione Nazionale Social Media Manager (ANSMM) ha parlato del contratto, del suo codice etico e di un progetto che porterà i social media manager nelle scuole, per fare formazione contro l’odio digitale. Per approfondire l’importanza del CCNL si consiglia: Il lavoro subordinato -Rapporto contrattuale e tutela dei diritti

1. Chi sono e che cosa fanno i social media manager



Una delle professioni nate negli ultimi anni grazie all’avvento del web, è di sicuro il Social Media Manager, vale a dire, un professionista dei social media.

Secondo l’enciclopedia libera Wikipedia, il Social Media Manager è “una figura professionale che si occupa principalmente di realizzare una strategia di comunicazione da mettere in atto sui principali social come Facebook, YouTube, Instagram, Twitter.

Gli obiettivi di un Social Media Manager possono essere diversi, ad esempio migliorare la brand awareness, l’immagine di una azienda, aumentare le vendite di un prodotto e altro.”

Essendo un professionista dei canali social, si potrebbe pensare che per fare il Social Media Manager sia sufficiente conoscere le varie piattaforme, sapersi muovere con i giusti hashtag e impostare un post nel momento di massimo contatto con il pubblico.

Il Social Media Manager è una professione giovane che si evolve in continuazione, rendendo difficile darne un’autentica definizione, individuando le competenze necessarie.

Nonostante questo, gli studi condotti su alcuni dei migliori Social Media Manager hanno individuato le competenze tecniche che definiscono la professione.

Come scrive milacomm.it, il loro lavoro si può riassumere come segue:



Sviluppare una social media strategy

Nel mondo del marketing non si lascianiente al caso.

Ogni azione deve essere preceduta da una strategia pensata per il proprio pubblico, con il risultato che ogni singolo post su Facebook, Instagram o X deve avere un obiettivo preciso, che va dall’aumento della brand awareness all’incremento del proprio pubblico.

Di conseguenza, la strategia si dirige principalmente su una gestione efficace dei canali social.



Il Brand diventa protagonista

Sui social network l’immagine aziendale acquista un’importanza fondamentale.

Sui canali social il brand comunica in modo diretto con il pubblico, per questo la strategia di base, i contenuti e quello che viene pubblicato deve rispecchiare in modo chiaro e al meglio l’immagine e i valori del marchio.



Pianificare e programmare

I social richiedono una presenza costante e diversificata che non sempre è facile da proporre.

A causa di questo la cosa migliore è creare un piano editoriale con contenuti che aiutino a programmare e pianificare i post sui social.

In caso di imprevisti, il calendario è il migliore alleato che aiuterà a tenere sotto controllo le piattaforme.



Rispondere al pubblico

Il lato di forza dei social network consiste nel potere instaurare un rapporto diretto con il proprio pubblico, fatto di commenti, messaggi e condivisioni.

A causa di questo, il Social Media Manager deve instaurare un rapporto bidirezionale che prevede di rispondere a commenti o a messaggi entro un arco di tempo breve.

In questo modo il cliente diventerà fedele e comincerà a sentirsi parte di una community.



Ascoltare il web

Il Social Media Marketing non è una scienza esatta.

Non esistono formule che garantiscano il successo, si tratta di un insieme di contenuti e strategie sempre in movimento.

Il Social Media Manager si deve inserire in questo ambiente sapendo che cosa cercare e dove lo deve fare.

Il modo migliore è scoltare la rete, vale a dire, considerare i contenuti e le conversazioni nelle quali il brand è coinvolto.



Gestire i follower

Se i canali social hanno molti follower e il budget dell’azienda lo permette, l’inserimento di un community manager nella squadra aiuterà a gestire il pubblico per individuare quali sono i tipi tdi follower e quale sia il loro peso in termini di opinioni.

Nell’era dell’Influencer Marketing, conoscere le vicende dei follower è un lato a favore.



Pubblicizzare sui social

Il pubblico dei social è sempre più numeroso e allo stesso tempo sempre meno attento.

A causa di questo, il marketing non è sufficiente e lo si deve implementare con campagne di advertising che permettano al brand di raggiungere un pubblico maggiore con una spesa spesso irrisoria.



Creare contest a premi

Le campagne social costituite da contest, concorsi e giochi sono strategie social che fanno guadagnare visibilità ed engagement al brand e una risorsa per il database grazie alla raccolta di indirizzi e mail con la registrazione.



Monitorare i risultati

Creare engagement non è l’obiettivo finale, studiare i report in modo da potere migliorare di continuo.

Il monitoraggio dei risultati è uno strumento fondamentale per comprendere quali obiettivi sono stati raggiunti e quali ancora non lo sono stati, e modificare la propria strategia in base agli stessi.



Aggiornarsi

Un bravo Social Media Manager resta sempre aggiornato sulle modifiche del settore.

Comprendere quali sono le modifiche, monitorare la concorrenza, imparare dai grandi marchi, consente di proporre una strategia sempre aggiornata e il più delle volte vincente.

