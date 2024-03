Sicurezza del personale scolastico: la l. n. 25/24 introduce una specifica tutela

5. Violenza o minaccia



Si novella l’art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) ai sensi del quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio o del servizio. La novella è volta a introdurre una circostanza aggravante a effetto speciale, inserendo nell’art. 336 c.p. un c. 2 che prevede che la pena sia elevata fino alla metà ove il fatto sia commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. Inoltre, si novella il c. 1 dell’art. 336 c.p. che, a seguito delle novelle introdotte diverrebbe il c. 3, il quale prevede una circostanza attenuante, quando il fatto risulti commesso per costringere il p.u. ovvero l’incaricato del pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio. L’art. 336, c. 2, c.p. stabilisce che, se il fatto è commesso per costringere a compiere un atto dell’ufficio o del servizio ovvero per influire, in ogni caso, sul p.u. oppure sull’incaricato di pubblico servizio si applica la reclusione fino a 3 anni. Il legislatore ha ritenuto opportuno punire in modo meno severo la stessa condotta quando diretta non a costringere il p.u. ad agire contrariamente ai propri doveri, bensì conformemente alla normativa che disciplina l’esercizio delle pubbliche funzioni. La novella interviene per coordinare il riferimento contenuto nella formulazione della norma con la novella apportata e, quindi, specificare che la fattispecie di cui al c. 2 dell’art. 336 c.p. si applica anche ai dirigenti scolastici e al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.