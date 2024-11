Sezioni Unite civili: il principio di soccombenza nella correzione degli errori materiali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29432 del 14 novembre 2024, ha affrontato una questione di rilevante importanza riguardante l’applicabilità del principio di soccombenza nel procedimento di correzione degli errori materiali. La decisione, presa a Sezioni Unite, ha risolto un contrasto giurisprudenziale che, negli ultimi anni, aveva alimentato dubbi interpretativi sull’applicazione dell’articolo 91 del Codice di Procedura Civile a questo tipo di procedimenti. Per esplorare i temi del processo civile, abbiamo organizzato il corso di formazione “Il processo civile a un anno dalla Riforma Cartabia”. Per ulteriori approfondimenti, consigliamo l’articolo Soccombenza e correzione di errori materiali: le Sezioni Unite

1. La questione: principio di soccombenza nel procedimento di correzione degli errori materiali

Il procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dagli articoli 287 e 288 del Codice di Procedura Civile, ha sollevato un importante dibattito sull’applicabilità del principio di soccombenza, sancito dall’articolo 91 c.p.c. Il contrasto interpretativo, portato all’attenzione delle Sezioni Unite dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 27681 del 29 settembre 2023, verteva sulla possibilità di liquidare le spese processuali nei casi in cui la parte non ricorrente si opponga all’istanza di correzione. Secondo una posizione minoritaria, la resistenza della parte resistente potrebbe trasformare il procedimento in una dinamica contenziosa, giustificando l’applicazione del principio di soccombenza. Al contrario, l’orientamento prevalente, ribadito da molte pronunce precedenti, sostiene che il procedimento di correzione ha una natura esclusivamente amministrativa e non può dare luogo a un conflitto tra diritti contrapposti.

2. La posizione delle Sezioni Unite e le critiche alla posizione minoritaria

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 29432 del 14 novembre 2024, hanno chiarito che il procedimento di correzione degli errori materiali non è un procedimento contenzioso, ma un’attività meramente tecnica e amministrativa volta a rettificare errori evidenti senza incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento. Anche in caso di opposizione della parte non ricorrente, la natura del procedimento non cambia: il giudice non esercita poteri decisori su interessi contrapposti ma si limita a verificare l’effettiva sussistenza di un errore materiale. Rigettando l’orientamento minoritario, che attribuiva alla resistenza della parte resistente un carattere trasformativo del procedimento, la Corte ha sottolineato come questa lettura contrasti con la funzione del procedimento, che rimane accessoria e derivata rispetto al giudizio principale. Secondo le Sezioni Unite, attribuire al procedimento di correzione una dimensione contenziosa altererebbe la semplicità e l’efficacia di uno strumento pensato per garantire la certezza del diritto processuale.

3. La decisione e le possibili ricadute

Con questa pronuncia, le Sezioni Unite hanno enunciato un principio di diritto chiaro: «Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa, non può procedersi alla liquidazione delle spese processuali, non essendo configurabile una soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., nemmeno nel caso in cui la parte resistente opponga resistenza all’istanza.» La sentenza, confermando l’orientamento prevalente, contribuisce a consolidare un quadro giurisprudenziale univoco, eliminando le ambiguità che negli ultimi anni avevano generato incertezza nell’applicazione di questo istituto. Le ricadute pratiche sono rilevanti: da un lato, si rafforza la natura strumentale e accessoria del procedimento di correzione, mantenendolo semplice e funzionale; dall’altro, si evita un appesantimento del contenzioso e si preserva la coerenza del sistema processuale. Questa decisione costituisce un importante riferimento per i giudici e i professionisti, garantendo stabilità e chiarezza nell’interpretazione di un istituto fondamentale per la certezza del diritto.

