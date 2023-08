Riutilizzo pezzi auto provenienza delittuosa: riciclaggio (648-bis c.p.)

Lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza delittuosa integra il delitto di riciclaggio.

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 648-bis)

Per l’approfondimento si consiglia il volume: La Riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 25128 del 7-03-2023 sentenza-commentata-art.-6-58.pdf 130 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione

La Corte di Appello di Roma confermava una decisione del locale Tribunale che, a sua volta, aveva riconosciuto l’imputato responsabile del delitto di riciclaggio di un’autovettura, condannandolo alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2 mila di multa.

Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata derubricazione del delitto contestato nella fattispecie di ricettazione.

In particolare, secondo il difensore, lo smontaggio dei pezzi di un’autovettura provento di furto, non contraddistinti da un numero di serie, non è attività tipica destinata a disperdere le tracce del bene ma strumento per la ricettazione dei singoli componenti, trattandosi, infatti, come segnalato dalla giurisprudenza di merito, di attività conseguente alla già perfezionata condotta di ricettazione, preordinata all’acquisizione dei componenti da commercializzare.

Potrebbero interessarti anche: Il reato di riciclaggio, definizione e caratteri

Profili strutturali del delitto di riciclaggio

Il recepimento delle coordinate europee sulla lotta al riciclaggio

Il reato di riciclaggio si configura anche senza trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi?

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell’indicata condotta ad ottenere l’occultamento della provenienza del bene (Sez. 2, n. 15092 del 02/04/2007; n. 12766 del 11/03/2011; nello stesso senso successivamente anche: Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022; n. 35439 del 15/06/2021; n. 37559 del 30/05/2019).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza delittuosa integra il delitto di riciclaggio.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell’indicata condotta ad ottenere l’occultamento della provenienza del bene.

È dunque sconsigliabile sostenere, perlomeno alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, l’insussistenza di siffatto illecito penale ove si verifichi una situazione di questo genere.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a dare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Volume consigliato

Oggetto specifico dell’elaborazione sono le norme che comportano la riforma del sistema sanzionatorio penale, mentre la novella processuale è affidata al corredo di circolari tematiche emesse dal Ministero della Giustizia, riportate in appendice.

Per agevolare la lettura, il volume è suddiviso per aree tematiche di intervento, in ciascuna delle quali sono riportati i criteri di delega e le disposizioni oggetto del decreto, unitamente alle corrispondenti disposizioni attuative.