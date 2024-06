Riunione assembleare senza decisioni e redazione del verbale

Approfondimento sulla riunione dell’assemblea di condominio senza decisioni e sulla redazione del relativo verbale.



1. Introduzione

Le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale, sia che presentino vizi di forma, afferenti, cioè, alle regole procedimentali dettate per la loro formazione, sia che presentino vizi di sostanza, afferenti, cioè, al contenuto del deliberato (es. in punto di ripartizione delle spese), sono semplicemente annullabili e l’azione di annullamento deve essere esercitata da ogni condomino assente, dissenziente o astenuto nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre, per i dissenzienti o astenuti, dalla data della deliberazione e per gli assenti dalla data di comunicazione della delibera (art. 1137 c.c., secondo comma).

Partendo dal principio sopra espresso, si ricorda che l’art. 1130 c.c., novellato dalla Legge n. 220/2012, al n. 7 ha previsto, fra i doveri dell’amministratore – sanzionato con la revoca ai sensi dell’art. 1129 n.7 c.c. – quello di “curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee” e, pertanto, è evidente che si deve redigere un processo verbale delle deliberazioni assembleari e delle assemblee.

Alla luce di quanto sopra si può affermare che la redazione del verbale raffigura un momento necessario del procedimento collegiale, il cui difetto integra uno dei vizi di forma che rende invalida e, quindi, impugnabile la delibera assembleare, poiché non conforme alla legge. Riguardo alle modalità della sua redazione, non vi sono specifiche prescrizioni di legge, purché il verbale sia scritto, senza correzioni, abrasioni, spazi in bianco, trasporti a margine, in lingua italiana, salvo, però, il diritto di ciascun condomino presente, che ne faccia richiesta, di riportare sue brevi dichiarazioni ex art. 1130, n. 7, c.c. (App. Napoli, sez. VI, 14 settembre 2022, n.3764). Si ricorda che il verbale deve indicare, tra le altre cose, i nominativi dei presenti, anche per delega, e le quote rappresentante nel consesso; l’indicazione dei punti all’ordine del giorno e l’esito della discussione, con specificazione dei voti espressi dai condomini.

2. Riunione assembleare deserta o senza adottare delibere: tesi pro verbale

Secondo l’opinione di una parte della giurisprudenza – che condivide anche la sentenza in commento – la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma, che devono essere sempre osservate dall’assemblea al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.). Per la stessa tesi, perciò, l’inosservanza di tale adempimento comporta l’impugnabilità della delibera adottata in seconda convocazione, in quanto non presa in conformità alla legge; in quest’ottica, una volta che l’assemblea sia stata convocata, occorre dare conto, tramite la verbalizzazione, di tutte le attività compiute, anche se le stesse non si sono perfezionate e non siano state adottate deliberazioni, allo scopo di permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti ed assenti, di controllare lo svolgimento del procedimento collegiale e di assumere le opportune iniziative (Cass. civ., Sez. II, 22/05/1999, n. 5014).