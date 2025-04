Interventi strutturali: il condomino deve garantire l’accesso alla sua unità

Il condomino deve garantire l’accesso alla propria unità per interventi strutturali indispensabili alla sicurezza del caseggiato. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.

riferimenti normativi: art. 843 c.c.;

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza del 27/02/1995, n. 2274

1. La vicenda: la necessità di interventi strutturali nel caseggiato

Attraverso ricorso ex art. 702 bis c.p.c., un condominio ha richiesto al Tribunale di ordinare ad un condomino, titolare di un locale commerciale al piano terra, di permettere l’accesso nel suo immobile per l’esecuzione di lavori ritenuti necessari per la stabilità e la sicurezza dell’edificio condominiale. Tale richiesta era conseguente ad una delibera assembleare provvisoriamente esecutiva, che ha disposto l’intervento, richiedendo l’accesso nel locale di proprietà del convenuto. Tuttavia, quest’ultimo si è opposto, negando l’accesso in più occasioni. La parte resistente ha cercato di invalidare la richiesta di accesso alla sua proprietà, sostenendo che non vi erano i presupposti per accedere alla sua proprietà. Durante il processo, a seguito del mutamento del rito e del deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata formulata anche una richiesta di indennizzo o risarcimento dei danni derivanti dalla statuizione richiesta dalla parte attrice. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni.

2. La questione

Quando è necessario eseguire lavori di consolidamento all’edificio riguardanti la sicurezza e la stabilità il condomino può rifiutarsi di consentire al condominio l’accesso nella sua unità immobiliare?

3. La soluzione: il condomino deve lasciare accesso alla sua unità

Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Il giudicante ha messo in rilievo che, all’esito dell’espletata CTU, è stato conclusivamente accertato che i lavori deliberati consistevano nel “consolidamento delle fondazioni mediante la realizzazione di una platea in cemento armato e di cordoli perimetrali, ed inoltre il rinforzo delle pareti laterali per tutta la loro altezza e lunghezza”.

Come ha sottolineato il Tribunale, il CTU ha precisato che per le specifiche lavorazioni indicate nella relazione peritale depositata dal condominio, costituenti parte delle opere di consolidamento all’interno dell’edificio, è strettamente necessaria, per la loro realizzazione, l’occupazione di tutto il piano terra incluso il locale commerciale del convenuto.

In altre parole è emerso che le specifiche lavorazioni deliberate sono necessarie per la conservazione della cosa comune, anche nell’interesse dello stesso resistente.

Il Tribunale ha condannato il titolare del locale al piano terra a consentire l’ingresso dell’impresa appaltatrice nei locali di proprietà di parte convenuta per l’esecuzione degli interventi indicati nella CTU. Il decidente ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale di indennizzo e/o di risarcimento del danno formulata da parte resistente, in quanto avvenuta oltre i termini decadenziali di cui all’art 702 bis c.p.c.



