Il rischio delle misure di sicurezza provvisorie: implicazioni per le persone svantaggiate

1. REMS: un avanzamento progressista nella gestione dei detenuti affetti da disturbi mentali in Italia

Dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), l’istituzione delle nuove Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza inaugura un momento significativo nell’evoluzione del sistema italiano per la gestione dei detenuti affetti da disturbi mentali. Il tentativo di superare non solo i manicomi, ma anche la logica manicomiale porta l’Italia ad un passo successivo verso la tutela dei diritti del paziente e del detenuto, in una transizione che rappresenta un avanzamento progressista che pone l’accento sulla salute mentale e sul trattamento rispettoso e terapeutico.

La decisione di trasferire individui affetti da disturbi mentali nelle REMS si verifica a seguito di valutazioni e decisioni giudiziarie, con il coinvolgimento di periti specializzati. Le REMS sono dimensioni altre rispetto al carcere, in cui l’urgenza giuridica del dove collocare questa categoria di persone e come punirle viene sostituita dalla priorità rivolta alla loro cura e ri-educazione. Il focus non è più sul numero di posti disponibili, o sui posti letto disponibili se si vuole essere più specifici riguardo a questa situazione considerata più come una criticità da gestire che da risolvere, ma piuttosto sull’elaborazione di un progetto di cura mirato, sui servizi necessari e sulla terapia.

2. Criticità nelle misure di sicurezza provvisorie nelle REMS: implicazioni terapeutiche e giuridiche

Tuttavia, sorge critica una considerazione: andando a vedere i dati delle persone detenute e i loro piani terapeutici, si può notare come molti di loro non siano sottoposti a misure di sicurezza definitive bensì provvisorie.

Esiste dunque il rischio che individui con misure di sicurezza provvisorie siano detenuti in REMS prima che la diagnosi sia stata definitivamente accertata, mantenendoli possibili imputabili?

La risposta è che questo rischio esiste e si combina al problema che le misure di sicurezza provvisorie alimentano il crescente numero di pazienti in attesa nelle REMS.

Tali misure, pur essendo temporanee, possono protrarsi lunghi periodi a causa di ritardi nei processi giudiziari o nell’assegnazione di risorse per la valutazione e la decisione sui casi. Questo allunga i tempi di permanenza dei pazienti in attesa di una valutazione definitiva, contribuendo così all’aumento delle liste d’attesa nelle REMS.

Inoltre, sotto il profilo terapeutico, le misure di sicurezza provvisorie possono risultare poco utili perché non offrono un ambiente curativo adeguato al paziente. Questo può compromettere il trattamento e la gestione delle condizioni psichiatriche, poiché tali misure sono spesso orientate alla sicurezza e al controllo, trascurando l’aspetto riabilitativo. L’esperto Pietro Pellegrini ha evidenziato in una delle sue interviste che l’imposizione di misure di sicurezza provvisorie può interferire con l’efficacia dei trattamenti e persino esacerbare i sintomi del paziente anziché favorirne il recupero, definendole non solo non utili, ma addirittura dannose.

Dal punto di vista giuridico, le misure di sicurezza provvisorie sono spesso carenti di garanzie perché possono essere applicate senza che i periti forniscano un’adeguata valutazione delle esigenze del paziente o dei rischi effettivi che possa rappresentare per sé stesso o per gli altri. Ciò può portare a violazioni dei diritti individuali e a decisioni arbitrarie che compromettono il principio fondamentale della presunzione di innocenza e il diritto alla salute e al trattamento dignitoso dei pazienti.

Nel contesto delle REMS dunque, le misure di sicurezza provvisorie possono essere adottate senza una diagnosi definitiva, creando una grigia area di incertezza legale e medica. Questo solleva dubbi sulla giustezza della detenzione e sulla sua conformità ai principi fondamentali della giustizia e della dignità umana, oltre che a mettere in discussione la vera natura delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Inoltre, l’eventuale detenzione prolungata potrebbe incidere negativamente sulla salute mentale e sul benessere complessivo degli individui, specialmente quando si considera che molte di queste persone potrebbero già trovarsi in condizioni di svantaggio socioeconomico.