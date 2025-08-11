Il risarcimento da perdita parentale va liquidato col sistema a punti

Il sistema più adatto per liquidare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è quello a punti. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. I fatti: la perdita del rapporto parentale

Il genitore e il fratello di un paziente deceduto presso un ospedale siciliano, adivano il Tribunale di Siracusa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, addebitando la causa della morte del loro congiunto alla condotta dei sanitari del nosocomio.

In particolare, gli attori sostenevano che il loro congiunto aveva fatto ingresso, una prima volta in aprile, nel presidio ospedaliero affetto da un focolaio infettivo, ma i sanitari avevano omesso di disporne il relativo ricovero e di effettuare i necessari esami diagnostici, dimettendolo. Analogamente, i sanitari avevano omesso di effettuare il necessario esame diagnostico (in particolare, una colonscopia) anche durante il secondo accesso del paziente all’ospedale avvenuto circa un mese dopo. Secondo gli attori, invece, la tempestiva somministrazione delle cure del caso avrebbe consentito al paziente di sopravvivere alla patologia per cui si era recato in ospedale.

In ragione delle suddette condotte omissive, gli attori chiedevano la condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale connesso alla morte del congiunto nonché il risarcimento del danno biologico terminale per le sofferenze subite dal congiunto.

2. Le valutazioni del Tribunale

Prima di esaminare il caso concreto, il giudice ha evidenziato che l’azione esperita dagli attori, per far valere la perdita del rapporto parentale, è inquadrabile nella categoria della responsabilità extracontrattuale; mentre quella relativa al danno terminale, esperita per far valere le sofferenze subite dal proprio congiunto, è inquadrabile nella categoria della responsabilità contrattuale.

Infatti, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati iure proprio dai congiunti di un paziente danneggiato o deceduto è di carattere extracontrattuale in quanto il rapporto contrattuale intercorre soltanto tra la struttura sanitaria e il paziente, mentre i congiunti non rientrano nella categoria dei terzi protetti dal contratto.

In considerazione di ciò, per l’azione esercitata iure proprio dai congiunti, si applica la regola dell’onere probatorio che pone a carico dell’attore la dimostrazione che il danno di cui chiede il risarcimento sia collegato dal punto di visata causale alla condotta colposa dei sanitari della struttura. Pertanto, l’attore dovrà ricostruire il nesso causale e provare che, secondo il principio del più probabile che non, le conseguenze dannose subite dagli attori sono state determinate dalla condotta dei sanitari.

Per quanto riguarda, poi, il danno da perdita del rapporto parentale, il giudice evidenzia come, secondo il criterio di normalità tratto dall’esperienza, il patimento d’animo che una persona può provare a seguito del decesso di un proprio congiunto si può ritenere provato in via presuntiva, in ragione del legame di sangue che intercorreva fra il congiunto e il defunto e del fatto che la perdita di una persona cara costituisce fonte di sofferenza a meno che non emergano elementi fattuali in senso contrario.

Secondo quanto previsto dalla Suprema Corte, la liquidazione di detto danno va effettuata applicando un criterio basato sul sistema “a punto”.

Tale sistema poggia sull’idea che anche la sofferenza causata da un lutto può graduarsi secondo una scala di intensità variabile in funzione di molteplici fattori desunti da massime di esperienza e dall’id quod plerumque accidit (cioè l’età della vittima, l’età del superstite, la convivenza con il defunto).

Ciascuno di questi fattori, a sua volta, può essere graduato secondo una scala di intensità: cioè tenuto conto del grado di parentela piò o meno prossimo, dell’età della vittima o del superstite più o meno avanzata.

Attraverso questo sistema, quindi, il giudice dovrà attribuire un punteggio variabile a seconda delle varie intensità dei vari fattori presi in considerazione.

Infine, dopo aver stabilito un valore monetario di base per ogni singolo punto di sofferenza, il giudice otterrà la liquidazione del danno moltiplicando il valore monetario del punto base di sofferenza per il numero di punti totalizzati dal danneggiato.



