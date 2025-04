Perdita del rapporto parentale: risarcimento ridotto per condizioni già precarie

Perdita del rapporto parentale: ridotto il risarcimento se le condizioni di salute del congiunto deceduto erano già precarie. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: la perdita del rapporto parentale

La moglie e i figli di un anziano signore deceduto a seguito di una caduta presso un poliambulatorio locale, adivano il Tribunale di Acireale per chiedere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale e iure ereditario per il danno morale terminale subito dal loro congiunto.

In particolare, gli attori riferivano che il proprio congiunto si era recato presso la struttura sanitaria per eseguire un esame radiografico e in tale occasione i medici della struttura non prestavano la dovuta assistenza al paziente, il quale cadeva dal lettino e subiva un politrauma fratturativo. Secondo gli attori, a causa delle predette fratture, il paziente era poi deceduto.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate.

2. Le valutazioni del Tribunale

Per quanto concerne il danno per la perdita del rapporto parentale, il giudice ha ricordato che con l’esercizio del relativo diritto al risarcimento, l’attore fa valere l’interesse alla intangibilità della sfera

degli affetti, della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia.

Tale tipologia di danno, in quanto consistente nella sofferenza morale patita dal congiunto della persona lesa dal fatto illecito altrui, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva.

Inoltre, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto all’integrale risarcimento del pregiudizio subito. Ciò significa che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all’età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.

Per quanto concerne, infine, la sua liquidazione, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto con il congiunto. Nel compiere tale liquidazione, quindi, il giudice dovrà applicare il sistema previsto dalle predette Tabelle del Tribunale di Milano, valutando l’effettiva gravità ed entità del danno, in considerazione dei concreti rapporti con il congiunto danneggiato dall’evento di malpractice medica, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno con il danneggiato, l’età delle parti e ogni altra circostanza del caso concreto.



