Rinnovo automatico dell’iscrizione ad un’associazione e privacy

1. I fatti



Un signore lamentava al Garante per la protezione dei dati personali di aver subito una violazione della propria privacy da parte di una associazione cui era stato iscritto nel corso del 2021. In particolare, riferiva di aver chiesto, in data 28 ottobre 2021, alla predetta associazione la cancellazione dei propri dati personali trattati dalla medesima e di aver ricevuto conferma dell’avvenuta eliminazione di detti dati da parte della associazione con comunicazione email del 13 gennaio 2022. Tuttavia, aggiungeva il reclamante, nell’agosto del 2022, egli riceveva una comunicazione email dall’associazione con cui veniva informato della scadenza della sua iscrizione all’associazione e sul rinnovo automatico della stessa.

Il Garante, preso atto del reclamo, contattava la associazione, invitandola a fornire chiarimenti sui fatti di cui sopra e quest’ultima riferiva che il signore era stato cancellato dal libro soci dell’associazione in data 25 febbraio e allegava una foto a conferma dell’avvenuta cancellazione.

Pertanto, il Garante avviava il procedimento sanzionatorio, invitando la associazione a depositare propri scritti difensivi.

L’associazione si difendeva, in primo luogo, evidenziando che la stessa si era costituita nel giugno del 2021 e che già nell’ottobre 2021 il reclamante aveva richiesta la cancellazione dei propri dati personali, cui aveva effettivamente fatto seguito una conferma di avvenuta cancellazione da parte dell’associazione medesima. In secondo luogo, l’associazione evidenziava che la stessa opera attraverso il supporto di personale volontario per tutti gli adempimenti a cui la stessa deve provvedere (fra cui la gestione delle banche dati e delle richieste di esercizio dei diritti a norma degli Artt. 12-22 del Regolamento Ue 2016/679) e che il volontario incaricato, a fronte della richiesta di cancellazione ricevuta dal reclamante ad ottobre 2021, doveva procedere alla cancellazione dei suoi dati dagli archivi dell’Associazione, ma che per un suo errore tale cancellazione non era avvenuta. Pertanto, posto che alla fine del 2021 l’associazione aveva deciso di rinnovare gratuitamente per un anno l’iscrizione a tutti gli associati, non vi era stato alcun controllo sulla effettiva cancellazione dei dati del reclamante e allorquando, nell’agosto 2022, l’associazione aveva contattato tutti gli associati per ricordargli la prossimità della scadenza dell’iscrizione relativamente all’anno 2022, la comunicazione è stata erroneamente inviata anche al reclamante.

Inoltre, l’associazione aggiungeva che, se il reclamante si fosse immediatamente rivolto nuovamente all’associazione chiedendo la rimozione dei dati, invece che depositare il reclamo al Garante privacy nel dicembre 2022, l’associazione si sarebbe accorta dell’errore e i dati sarebbero stati immediatamente cancellati.

In conclusione, veniva fatto presente al Garante che l’Associazione ha migliorato le proprie procedure interne di rispetto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e ha rivisto l’organizzazione e la gestione dei dati degli Associati attraverso l’adozione di procedure dedicate.



