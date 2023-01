Riforma Cartabia: nuova formulazione art. 493, co. 1, c.p.p.

Il riferimento ai i fatti che si riferiscono all’imputazione, come parametro da non doversi prendere in considerazione, in relazione all’innesto legislativo operato sull’art. 493, co. 1, cod. proc. pen., dovrebbe valere solo per le prove tipiche atteso che, invece, per quelle non previste dalla legge, il richiamo operato all’art. 189 cod. proc. pen., come appena visto, dal “nuovo” art. 493 cod. proc. pen., renderebbe rilevante anche questa parte dell’art. 187 cod. proc. pen. nel caso di specie.