Rifiuto attestati di formazione all’ex-dipendente: viola privacy

2. La valutazione del Garante



Il Garante ha ritenuto che la società, quale titolare del trattamento, abbia tenuto una condotta non conforme alla normativa in materia di privacy, violando il diritto di accesso ai dati dell’interessato, in quanto non ha fornito un idoneo riscontro alle istanze presentate in tal senso dall’ex dipendente.

A tal proposito, il Garante ha ricordato che il titolare del trattamento deve adottare delle misure appropriate per fornire all’interessato tutte le comunicazioni previste dai diritti che gli sono riconosciuti dalla normativa in materia di privacy. Dette informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Soltanto nel caso in cui sia lo stesso interessato a richiederlo, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovato con altri mezzi l’identità dell’interessato.

Le informazioni conseguenti all’esercizio dei diritti privacy da parte dell’interessato devono essere fornite dal titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e al massimo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (con possibilità di prorogare detto termine di ulteriori due mesi in presenza di certe condizioni). Inoltre, nel caso in cui il titolare non adempia alla richiesta dell’interessato, deve comunque entro un mese dalla richiesta, fornire i motivi del diniego e comunicare altresì al richiedente il suo diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo o un ricorso giurisdizionale.

In particolare, per quanto riguarda il diritto esercitato dall’ex dipendente nel caso di specie, l’art. 15 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) stabilisce che l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (oltre ad una serie di ulteriori informazioni), nonché di ottenere una copia dei dati in questione.

Nel caso di specie, il Garante ha accertato che il primo riscontro fornito dalla società alla richiesta di accesso ai dati formulata tramite email dall’interessato non può ritenersi conforme alla normativa privacy, in quanto non è stato indicato il motivo dell’impossibilità di consentire l’accesso ai dati richiesti (cioè agli attestati di formazione) e non è stata neanche indicata la possibilità per l’interessato di ricorrere al Garante o di presentare un ricorso giurisdizionale.

Per quanto riguarda la seconda richiesta presentata, sempre per email dall’interessato, il Garante ha accertato la illegittimità della condotta da parte della società, in quanto non ha dimostrato di aver effettivamente dato riscontro alla richiesta e anche qualora il riscontro fosse avvenuto telefonicamente (come dichiarato dalla stessa società), mediante l’indicazione dei motivi del diniego di accesso (cioè in quanto i dati erano stati cancellati subito dopo la fine del rapporto di lavoro), tale riscontro sarebbe comunque inidoneo in quanto fornito tramite la forma orale non richiesta espressamente dall’interessato.

Infine, il Garante ha ritenuto che il diritto di accesso ai propri dati non può ritenersi soddisfatto attraverso il mero rinvio a quanto contenuto nell’informativa privacy comunicata all’inizio del trattamento. Ciò in quanto il diritto di accesso e il diritto a ricevere l’informativa in ordine al trattamento da effettuarsi sono diritti distinti e non sovrapponibili.