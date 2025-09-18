Responsabilità medica: effetti civili anche se il reato è prescritto

L’accertamento della responsabilità del medico avvenuto in sede penale produce i suoi effetti in sede civile anche se il reato è stato dichiarato prescritto. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. I fatti e la responsabilità medica

A partire dal gennaio del 2008, una signora in stato di gravidanza si sottoponeva a delle visite periodiche presso un ginecologo che lavorava nell’ospedale locale, il quale accertava che la gestazione si stava svolgendo sempre in maniera regolare e positiva. Nel settembre dello stesso anno, compiuto il nono mese di gravidanza, la partoriente, dopo aver accusato dolori all’addome, si recava, prima, dal proprio ginecologo di fiducia, il quale le comunicava che non era ancora pronta per il parto e, successivamente, al pronto soccorso, dove veniva sottoposta a visita da un altro ginecologo, il quale confermava che la paziente non era ancora pronta per il parto e che c’era da attendere ancora molto tempo.

Tuttavia, dopo poche ore, caratterizzate da notevoli sofferenze della paziente, quest’ultima veniva sottoposta ad un tracciato e poi, su indicazione del primo ginecologo che l’aveva sempre seguita presso l’ospedale, veniva trasportata d’urgenza in sala operatoria e sottoposta a parto con taglio cesareo.

La neonata restava molto tempo in sala operatoria, in quanto aveva un grave stress respiratorio, e poi veniva trasferita presso l’unità di terapia intensiva neonatale di un altro ospedale. Nella suddetta ultima struttura sanitaria veniva accertata la presenza di un edema cerebrale e di una emorragia cerebrale a carico della bambina. Pertanto, la neonata veniva trasferita in un’ulteriore struttura sanitaria, dove veniva sottoposta a una serie di interventi chirurgici, che però non riuscirono a evitare la morte della piccola.

In considerazione di ciò, i due genitori della neonata denunciavano i tre ginecologi coinvolti nella vicenda clinica, i quali venivano sottoposti a procedimento penale dinanzi al locale tribunale.

All’esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Napoli riconosceva tutte e tre i ginecologi colpevoli dei reati contestati per la morte della bambina e li condannava al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati, da liquidarsi in sede civile.

Nel successivo grado di giudizio penale, la corte d’appello di Napoli assolveva il primo ginecologo che aveva avuto in cura la madre della bambina per tanto tempo, per non aver commesso il fatto, mentre dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli altri due dottori, per intervenuta prescrizione. Infine, la corte d’appello confermava la sentenza appellata nelle restanti parti.

I genitori della neonata deceduta, adivano, quindi, il locale tribunale civile al fine di accertare la responsabilità dei tre medici nella causazione della morte della bambina e conseguentemente al fine di ottenere la loro condanna, nonché quella della struttura sanitaria, al risarcimento dei danni subiti sia dalla bambina medesima, che dagli stessi attori personalmente.

Tutti e tre i medici convenuti nonché la struttura sanitaria, per quanto qui di interesse, eccepivano l'operatività del giudicato penale nel caso di specie.

2. Le valutazioni del Tribunale sulla prescrizione del reato

Il tribunale napoletano ha ricordato il principio giurisprudenziale secondo il quale nel caso in cui una sentenza penale, accertando l’esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia però anche condannato in via definitiva gli imputati al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando la loro liquidazione al giudizio civile, ha un effetto vincolante di generica condanna al risarcimento del danno.

Conseguentemente, sarà necessario accertare in sede civile esclusivamente l’esistenza e l’entità delle conseguenze dannose che sono derivate dal fatto posto in essere dagli imputati ed individuato dal giudice penale come potenzialmente dannoso, nonché accertare il nesso di causalità tra detta condotta e i pregiudizi lamentati dai danneggiati.

Per quanto concerne, poi, la tipologia di danni derivanti dalla condotta dei sanitari, il tribunale ha ricordato che nei casi in cui da detta condotta derivi la morte del paziente, che invece sarebbe stata evitata se i sanitari avrebbero tenuto un comportamento corretto, si deve ritenere che l’evento mortale sia riconducibile alle condotte colpevoli dei sanitari.

Conseguentemente, detti sanitari rispondono del danno biologico causato alla paziente.

Invece, nel caso in cui vi sia uno stato di incertezza in ordine alle conseguenze derivanti dalla condotta colpevole dei sanitari, nel senso che è impossibile accertare se, in assenza del comportamento colpevole dei sanitari, lo sviluppo della malattia di cui era affetto il paziente avrebbe comportato una maggiore durata della vita o minori sofferenze, si deve ritenere che le condotte dei sanitari abbiano causalmente determinato una perdita di chance del paziente.



