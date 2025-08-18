Responsabilità medica: l’onere di prova del nesso causale è dell’attore

Nella responsabilità medica la prova del nesso causale impone all’attore di individuare (e dimostrare) la condotta posta in essere dai sanitari. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. Il fatto: la responsabilità medica

I congiunti di un paziente deceduto all’interno di un centro di alta riabilitazione adivano il Tribunale di Isernia per chiedere la condanna di detta struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis.

In particolare, gli attori sostenevano che il paziente, prima del ricovero presso il suddetto centro di alta riabilitazione, era stato sottoposto ad un tampone rino-faringeo per rilevare la presenza del Covid, che aveva dato esito negativo. Nei giorni successivi al suddetto ricovero, il paziente non aveva mai ricevuto alcuna visita da parte di parenti o comunque di altre persone di sua conoscenza, ma, nonostante ciò, contraeva il virus sars-cov 2.

Infine, dopo un paio di settimane, il paziente, ancora positivo al suddetto virus, veniva trasferito presso l’ospedale locale dove decedeva qualche settimana dopo proprio a causa del Covid.

Secondo gli attori, dunque, il virus che aveva condotto alla morte del paziente era stato contratto presso la struttura sanitaria convenuta, alla quale era imputabile tale evento dannoso.

Infatti, secondo gli attori, la struttura sanitaria non aveva rispettato tutte le linee guida e le circolari ministeriali che erano state emanate proprio per evitare che gli ospiti delle strutture sanitarie potessero contrarre l’infezione da Covid all’interno delle strutture medesime.

Conseguentemente, gli attori chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito direttamente dai congiunti per la morte del paziente nonché del danno terminale morale e biologico subito personalmente da quest'ultimo.

2. Le valutazioni del Tribunale: la necessità della prova del nesso causale

Preliminarmente, il tribunale ha evidenziato come la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale.

Ciò in quanto, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”. Infatti, l’efficacia protettiva del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente si estende a favore di soggetti terzi soltanto nel caso in cui l’interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch’esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.

Invece, l’interesse sottostante al danno da lesione del rapporto parentale o da perdita dello stesso non può ritenersi regolato dal contratto sorto tra il paziente e la struttura sanitaria.

In considerazione di ciò, l’iniziativa risarcitoria che i congiunti del paziente deceduto intraprendono per ottenere il risarcimento del danno da menomazione del rapporto parentale o da perdita dello stesso deve essere inquadrata all’interno dell’articolo 2043 c.c.

In questo caso, quindi, la condotta posta in essere dai sanitari non potrà rilevare come mero inadempimento contrattuale, ma potrà essere fatta valere soltanto come illecito extracontrattuale.

In conseguenza di tale impostazione, gli attori danneggiati dovranno dimostrare in giudizio il danno evento lamentato e il danno conseguenza dai medesimi subito nonché la sussistenza del nesso di causalità fra il predetto danno evento e la condotta colposa posta in essere dai sanitari.

Pertanto, grava su parte attrice la prova che la condotta dei sanitari sia stata negligente, imprudente e impedita nonché l’assenza abbia determinato l’evento di danno e che la morte del paziente sia derivata da detto evento di danno.

In particolare, il giudizio di accertamento del nesso di causalità tra la condotta e l’evento di danno (cosiddetta causalità materiale), si traduce in un giudizio contro fattuale ipotetico con il quale il giudice deve eliminare mentalmente la condotta del sanitario e verificare se, senza la predetta condotta, l’evento di danno, in termini di probabilità logica, non si sarebbe verificato (cosiddetta regola del “più probabile che non”: la quale, secondo il giudice, non deve necessariamente coincidere con un apprezzamento statistico del “50% +1”).



