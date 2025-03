Nesso di causalità tra omissione delle cure e morte: giudizio controfattuale

Il nesso di causalità tra omissione delle cure e morte del paziente: il giudizio controfattuale. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: omissione delle cure e morte

I figli di una signora deceduta per le complicazioni conseguenti all’ingerimento di funghi nei giorni precedenti, convenivano in giudizio il medico durante della madre e due strutture sanitarie dove questa era stata ricoverata ritenendoli responsabili della morte per non aver tempestivamente posto in essere il corretto trattamento sanitario dovuto.

In particolare, gli attori sostenevano che la madre aveva manifestato malessere fisico con dolori addominali, conati di vomito e dissenteria e che pertanto il suo medico curante si era recata presso l’abitazione della paziente in tarda mattinata dello stesso giorno. Nell’occasione della predetta visita medica, i figli avevano riferito al medico curante che la madre aveva mangiato la sera prima dei funghi che aveva raccolto nel proprio giardino.

All’esito della visita medica, il curante aveva affermato che la paziente era affetta da un virus e le aveva prescritto riposo e farmaci antiinfluenzali.

Il medico curante aveva proseguito con la predetta terapia anche a seguito delle nuove segnalazioni di malessere manifestate dai figli della paziente nei due giorni successivi e della nuova visita domiciliare.

In considerazione del fatto che le condizioni della paziente non miglioravano, il terzo giorno successivo all’inizio del malessere, i figli portavano la madre al pronto soccorso dell’ospedale locale, dove veniva constatato un grave quadro clinico e veniva trasferita presso un ospedale più attrezzato e munito di reparto di anestesia e rianimazione dove veniva ricoverata.

In considerazione dello stato della paziente, i sanitari dell’ultima struttura sanitaria prospettavano la necessità di trasferire la paziente, d’urgenza con elisoccorso, presso l’ospedale di Roma per un trapianto di fegato.

Nonostante il consenso dei figli, però, il trasporto non avveniva con elisoccorso per una serie di complicanze e ritardi, e pertanto la paziente veniva trasportata solo nella serata tramite ambulanza, quando ormai le condizioni erano precipitate. Infatti, nella mattina del giorno successivo la paziente decedeva. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

2. Le valutazioni del Tribunale: il nesso causale

In considerazione del fatto che gli attori hanno formulato la richiesta di risarcimento sia per i danni subiti dai medesimi personalmente per perdita del rapporto parentale, sia per i danni loro trasmessi in via ereditaria dalla madre per la perdita di chance di sopravvivenza o di maggiore durata della vita residua, il giudice ha preliminarmente distinto i due rispettivi profili di responsabilità.

Per quanto riguarda i danni azionati iure proprio dai familiari della paziente deceduta, il tribunale ha evidenziato che la responsabilità del medico e della struttura sanitaria ha sempre carattere extracontrattuale, in quanto i congiunti del paziente deceduto non rientrano tra i terzi protetti dal contratto. Conseguentemente, l’attore ha un onere probatorio più gravoso, essendo tenuto a provare tutti i presupposti dell’illecito aquiliano (compresi il dolo o la colpa dei convenuti).

Invece, per quanto riguarda i danni subiti dal paziente e trasmessi in via ereditaria ai congiunti, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale (in quanto fondata sul contratto di spedalità).

In entrambi i casi, però, secondo il tribunale la prova del nesso causale tra la condotta e l’evento di danno è carico del soggetto danneggiato.

La regola attraverso cui la valutare la sussistenza o meno del nesso di causalità è quella del “più probabile che non”.

Nel caso in cui la condotta asseritamente inadempiente del convenuto ha carattere omissivo, la regola di cui sopra ha la seguente applicazione pratica: il giudice deve accertare se l’evento dannoso sia ricollegabile all’omissione, valutando con un giudizio ex ante, se detto evento dannoso non si sarebbe verificato nel caso in cui l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.

Il predetto procedimento prende il nome di giudizio “controfattuale”, che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto dall’agente, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.



