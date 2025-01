Responsabilità medica: il CTU può avvalersi di esperti e delle parti

Responsabilità medica: il CTU può avvalersi della collaborazione di un esperto e può chiedere chiarimenti alle parti senza autorizzazione del giudice. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

1. I fatti: la responsabilità medica

I congiunti di un bambino deceduto all’età di soli 4 mesi per una polmonite adivano il Tribunale pugliese, chiedendo la condanna della struttura sanitaria presso il cui Pronto Soccorso il neonato era stato portato 4 giorni prima del decesso, sostenendo che i sanitari della struttura sanitaria non avessero tempestivamente diagnosticato la presenza del processo infettivo polmonare che poi aveva portato alla morte del bambino.

La struttura sanitaria si era costituita, chiedendo il rigetto della domanda attorea per l’inesistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’evento mortale.

Il giudice disponeva quindi lo svolgimento di una CTU che ha escluso l’esistenza di una condotta censurabile a carico dei sanitari della struttura sanitaria dove era stato portato il neonato.

In particolare, i CTU hanno accertato che quando il bambino arrivò presso il pronto soccorso aveva soltanto febbre moderata e gola arrossata, senza alcuna menzione di segni di una localizzazione polmonare. Pertanto, correttamente i sanitari avevano prescritto solo terapia antipiretica, indicata nella ipotesi di patologia virale delle alte vie respiratorie, con indicazione di procedere ad ulteriori accertamenti e monitoraggio presso il pediatra curante. Secondo i CTU quindi la patologia virale fu correttamente diagnosticata in occasione dell'accesso al PS e furono date le corrette prescrizioni terapeutiche, mentre nei giorni successivi la patologia è degenerata in polmonite che poi ha portato alla morte del neonato.

2. Le valutazioni del Tribunale

In primo luogo, il tribunale ha precisato che, nonostante le modifiche legislative intercorse negli anni con la Legge Balduzzi e la Legge Gelli-Bianco (che non hanno nessuna delle due portata retroattiva e quindi non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore), la responsabilità della struttura sanitaria continua ad avere natura contrattuale, in quanto trova fondamento nel contratto di spedalità concluso per facta concludentia a seguito della accettazione del malato presso la struttura.

In particolare, si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “ lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

In particolare, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti del paziente può derivare dall’inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della struttura sanitaria medesima, nonché dall’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico o sanitario, quale ausiliario necessario della struttura, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.

In ragione del regime probatorio collegato alla responsabilità contrattuale, l’attore danneggiato deve allegare degli inadempimenti qualificati che abbiano efficacia causale rispetto al danno lamentato, mentre il debitore danneggiante deve fornire la prova liberatoria.



