Rescissione del giudicato – Scheda di Diritto

La rescissione del giudicato è un istituto previsto dall’ordinamento processuale penale italiano che consente, in presenza di specifiche condizioni, la riapertura di un processo conclusosi con una sentenza passata in giudicato. Si tratta di un rimedio straordinario, introdotto per garantire il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa. Tale istituto è disciplinato dall’art. 629-bis del codice di procedura penale, così come modificato dalla riforma Cartabia, e ha lo scopo di consentire al condannato, ignaro del processo, di poter essere nuovamente giudicato con piene garanzie difensive.

1. Fondamento normativo e finalità dell’istituto



L’art. 629-bis c.p.p. stabilisce che l’imputato condannato con sentenza irrevocabile possa proporre istanza di rescissione del giudicato quando dimostra di non aver avuto conoscenza del processo a suo carico o di non aver potuto parteciparvi per cause non imputabili alla sua volontà. La ratio dell’istituto si rinviene nella necessità di bilanciare la stabilità delle decisioni giudiziarie con la tutela del diritto alla difesa e al giusto processo, in ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, come la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

La rescissione del giudicato rappresenta quindi un rimedio eccezionale che trova applicazione solo nei casi in cui l’imputato sia stato condannato senza aver avuto la possibilità di difendersi effettivamente, sia per mancata conoscenza del procedimento sia per impedimenti oggettivi non imputabili a sua colpa.