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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 39981 del 12-11-2025 sentenza-commentata-art.-6-2026-05-08T121435.701.pdf 125 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: nullità assoluta del processo di appello, in quanto celebrato senza che all’imputato venisse notificato il decreto di citazione

La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza del Tribunale di Avellino che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per il reato continuato di estorsione e di tentativo di estorsione.

Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la nullità assoluta del processo di appello, in quanto celebrato senza che all’imputato venisse notificato il decreto di citazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva la doglianza suesposta fondata.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è affetta da nullità assoluta e insanabile la notifica del decreto di citazione eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 2 n. 11632 del 09/01/2019; Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022; Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, in motivazione; Sez. 2, n. 22489 del 15/05/2024).

3. Conclusioni: è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione al difensore senza previa verifica dell’insufficienza o inidoneità del domicilio eletto o dichiarato

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se sia affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione al difensore senza previa verifica dell’insufficienza o inidoneità del domicilio eletto o dichiarato.

Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che è nulla in modo assoluto e insanabile la notifica del decreto di citazione ex art. 161, comma 4, c.p.p.[1], eseguita presso il difensore senza preventiva verifica dell’insufficienza o inidoneità del domicilio dichiarato o eletto.

Ove si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà eccepire siffatta nullità in Cassazione (com’è avvenuto nel caso di specie).

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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