Recupero crediti condominiali e responsabilità dell’amministratore

Responsabile l’amministratore di condominio che non si attiva per il recupero dei crediti condominiali anche prima dell’entrata in vigore della legge 220/2012.

Con la sentenza numero 36277 del 28/12/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Travaglino – relatore Moscarini) si pronuncia in tema di responsabilità dell’amministratore per la mancata attivazione delle procedure per il recupero degli oneri condominiali dal condomino moroso.



1. I fatti di causa

Tizio, amministratore di condominio, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo in danno del Condomino Alfa, già da lui amministrato, onde ottenere il pagamento dei suoi compensi nella misura di euro 5.074,73.

Il condominio Alfa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e pedissequa domanda riconvenzionale, allegando una condotta negligente e imperita dell’amministratore che aveva cagionato danni al Condominio nell’ambito della sua attività di gestione. Il Tribunale adito in primo grado accoglieva l’opposizione e in parte la riconvenzionale, condannando l’amministratore al risarcimento della minor somma di euro 380,00.

La sentenza veniva impugnata sia dall’ex amministratore che dal condominio, e la corte d’appello adita accoglieva l’impugnazione di quest’ultimo condannando l’amministratore al risarcimento della maggior somma di euro 20.000,00. La corte di merito motivava l’accoglimento della domanda risarcitoria sulla scorta del fatto che era evidente inadempimento di Tizio ai propri obblighi di amministratore per non aver promosso azioni giudiziarie volte al recupero delle spese condominiali non versate dai soci morosi e in special modo dalla società Beta, censurando il fatto che il protrarsi dell’inerzia aveva condotto alla impossibilità definitiva del recupero del credito dal momento che la società Beta fu cancellata dal Registro delle Imprese.

