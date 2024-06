Reati perseguibili d’ufficio e a querela -Scheda di diritto

In Italia, il sistema penale distingue tra reati perseguibili d’ufficio e reati perseguibili a querela di parte. Questa distinzione è fondamentale per comprendere come la giustizia penale interviene in caso di reati e quali sono le implicazioni per le vittime e gli autori dei reati. Volume consigliato: Le riforme della giustizia penale

2. Caratteristiche dei reati perseguibili d’ufficio



I reati perseguibili d’ufficio presentano caratteristiche specifiche che li differenziano da quelli perseguibili a querela di parte. Queste caratteristiche riflettono la gravità e l’interesse pubblico insiti in tali reati, garantendo che la giustizia intervenga senza la necessità di una denuncia da parte della vittima.

1. Interesse Pubblico Prioritario: i reati perseguibili d’ufficio riguardano interessi pubblici rilevanti. Essi sono considerati lesivi di valori fondamentali per la società, come la vita, la sicurezza e l’ordine pubblico. Questo rende necessaria l’azione immediata e indipendente delle autorità per tutelare tali interessi.

2. Avvio Automatico delle Indagini: le autorità giudiziarie, come la Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero, sono obbligate ad avviare le indagini non appena vengono a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio. Questo può avvenire attraverso una denuncia, un rapporto o anche tramite la propria attività di indagine.

3. Irreversibilità dell’Azione Penale: una volta iniziata l’azione penale per un reato perseguibile d’ufficio, essa non può essere interrotta su richiesta della vittima. Anche se la vittima decidesse di non collaborare o di ritirare una eventuale denuncia, l’azione penale prosegue fino alla conclusione del procedimento.

4. Inesistenza della Querela: per i reati perseguibili d’ufficio, non è necessaria la querela da parte della vittima. La procedura viene avviata e prosegue indipendentemente dalla volontà della persona offesa. Questo assicura che reati gravi non rimangano impuniti a causa della mancata denuncia da parte della vittima, che potrebbe essere intimidita o incapace di agire.

5. Prescrizione dell’Azione Penale: anche per i reati perseguibili d’ufficio, esiste un termine di prescrizione, cioè un periodo entro il quale l’azione penale deve essere avviata e conclusa. Tuttavia, i termini di prescrizione per questi reati sono spesso più lunghi rispetto a quelli per i reati minori, data la loro gravità.