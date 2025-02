Il razionamento in ambito sanitario: la governance sanitaria

1. Metodi di razionamento della spesa sanitaria



La comprensione del termine razionamento [1] è fondamentale per capire i processi decisionali utilizzati per allocare le risorse e per amministrare i servizi sanitari.

Il presupposto del razionamento è dato dalla limitazione delle risorse: per razionamento si intende una misura di politica economica che si applica quando la domanda dei beni essenziali risulta in eccesso rispetto alla produzione ed il mercato dei prezzi non può funzionare.

In effetti, la quasi gratuità delle prestazioni sanitarie in Italia, può determinare dei fenomeni di accaparramento che possono secondariamente determinare uno squilibrio strutturale tra domanda ed offerta di prestazioni.

Secondo Mapelli[2], il razionamento è un termine emotivo e dal significato ristretto che meglio sarebbe sostituire con “effettuare scelte o stabilire priorità”. Diverso uso fa invece Cavicchi[3] del termine razionamento: egli lo contrappone infatti a quello di scelta, fino a rendere questi due vocaboli due concetti opposti. Secondo la sua interpretazione, razionare sottintenderebbe dare una razione, cioè limitare, creare restrizioni. Al contrario, il termine scelta, presuppone l’esistenza di alternative tra loro differenti e per le quali si hanno diverse preferenze.

La capacità di distinguere tra scelte diverse è il presupposto della crescita e dello sviluppo. Sul piano pratico, questi due termini corrispondono a soggetti che operano su livelli diversi e che effettuano decisioni in un contesto caratterizzato da una scarsità di risorse.

Una politica di razionamento, pertanto, è una politica di risparmio nella quale si creano delle limitazioni agli individui: i burocrati, ad esempio, razionano fissando i limiti e le eccezioni che i medici devono rispettare.

Una politica delle scelte corrisponde invece ad una politica di organizzazione, previsione e sviluppo: i medici scelgono perché’ coinvolti nei processi di pianificazione ed organizzazione.

Sul piano giuridico, queste argomentazioni sono di fondamentale importanza; non meno importanti sono le implicazioni culturali di questo concetto e particolarmente interessanti sono anche le considerazioni che possono essere fatte sul ruolo dei medici in questo particolare contesto.

Definire cosa sia il razionamento in sanità è estremamente complesso: esso infatti implica la discussione dei seguenti aspetti:

chi ha diritto alle prestazioni e sulla base di quali principi[4] ;

cosa deve essere distribuito[5];

come deve essere ripartito[6] .

Sono molte le figure che, a diverso livello, hanno un ruolo nel determinare un controllo, stabilendo delle regole per l’utilizzo delle prestazioni sanitarie: i politici, innanzitutto, i quali stabiliscono sia la quantità delle risorse da destinare ai servizi sanitari che le modalità di distribuzione alle regioni. Lo snodo regionale è il secondo livello nel quale avviene il razionamento: si decide, infatti, il budget da assegnare alle diverse ASL. Un ulteriore livello è quello locale: le Aziende Sanitarie Locali godono oggi di ampia autonomia e possono decidere sulle proprie priorità di spesa. L’ultimo livello da considerare è quello del medico, il quale decide come, quando e chi curare: questo livello è il più semplice da controllare.

È evidente, ad esempio, che una riduzione dei posti letto in un determinato ospedale si accompagna ad uno squilibrio tra domanda di ricovero ed offerta di posti letto disponibili. È chiaro che, in questo caso, la gravità della malattia non è il solo fattore che determinerà l’assegnazione di un posto letto:

l’età del paziente;

il tipo di patologia;

la possibilità di ricevere un beneficio dalle cure;

saranno fattori presi in considerazione; tuttavia, uno degli elementi determinanti preso in considerazione dal medico, è il rischio medico legale in sé. Un ricovero d’urgenza in un reparto diverso per competenza dalla patologia presentata dal paziente, ad esempio, è fatto prevalentemente con pazienti a basso rischio medico legale che sono generalmente anziani: se un vecchio muore è sempre anche un po’ colpa dell’età.

Mappelli analizza i meccanismi con i quali, in maniera deliberata o inconscia, per mezzo dell’arbitrio individuale o per mezzo del caso, si operano delle forme di razionamento dei servizi sanitari. Possiamo riconoscere le seguenti fattispecie di limitazione:

diniego: esclusione dei non idonei;

selezione: è il contrario del diniego, si riserva cioè un trattamento solo a quei pazienti che ne possano trarre un maggiore beneficio;

deflessione: i pazienti sono dirottati verso una forma alternativa di trattamento meno costosa;

deterrenza: si rende più difficoltoso l’accesso ad un servizio;

dilazione: il differimento di un appuntamento[7] ;

diluizione: il servizio non è quantitativamente, ma qualitativamente ridotto;

interruzione: si interrompe bruscamente una prestazione sanitaria[8] .

I sistemi che la società adotta per ripartire le risorse scarse sono stati lucidamente analizzati da Bariletti[9]: secondo questo autore, il processo politico decisionale che sta alla base dei meccanismi di razionamento è rendicontabile solo se è in grado di fornire una spiegazione delle decisioni prese; in altre parole, il sistema è tanto più democratico quanto è più trasparente nel riferire sui criteri di razionamento. È chiaro, tuttavia, che esista una oggettiva difficoltà nel giustificare decisioni che possano suscitare conflitti tra gli individui qualora riguardino un bisogno primario come è appunto la salute.

Il conflitto sociale è sempre presente ed acuto tanto nei valori quanto nei metodi con i quali gli obiettivi di razionamento siano perseguiti: sul piano operativo, quindi, i processi politici mirano sia alla razionalizzazione che alla minimizzazione dell’inevitabile conflitto sociale. Si pensi ad esempio alla chiusura di un ospedale: la possibilità di una perdita del consenso politico e inevitabilmente di voti nella popolazione è altissima.

Secondo Bariletti, l’effetto di decisioni impopolari è attenuato dalla decentralizzazione dei processi decisionali: uno di questi processi, fondamentale nei servizi sanitari, è la cosiddetta deriva decisionale; con questo termine, più che un metodo si intende una prassi, un atteggiamento che si caratterizza per l’assenza di scelte coscienti ed esplicite.

I meccanismi effettivi di allocazione non emergono e restano ignoti al grande pubblico, come se l’allocazione avvenisse per mezzo di una sorta di dinamica naturale delle cose, piuttosto che per una selezione esplicita delle scelte. Il grande vantaggio di questo approccio sta nel fatto che si riesce, entro certi limiti, ad occultare o dissimulare i costi sociali connessi con il conflitto tra valori antagonisti.

