Quando i debiti cadono in prescrizione?

1. La prescrizione dei debiti



La prescrizione ordinaria dei debiti è di dieci anni, se si tratta esclusivamente di un prestito stipulato con un contratto o derivato da atti leciti.

Nel caso nel quale il debito risulta che derivi da un atto illecito, come ad esempio un litigio, la prescrizione viene ridotta a cinque anni.

Il modo per potere comprendere l’inizio della decorrenza dei periodi di prescrizione dei debiti, è relativo al fatto di prendere in considerazione l’articolo 2935 del codice civile, rubricato “decorrenza della prescrizione” che recita:

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno nel quale il diritto può essere fatto valere.

Interpretando l’articolo si può affermare che è necessario fare partire il conteggio dal giorno nel quale il diritto di riscossione del debito può essere fatto valere.

In questo calcolo devono essere considerati i giorni del calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi.

Secondo la ratio legis, la disposizione in questione è posta con la finalità di dettare una disciplina che assicuri sicurezza e stabilità ai rapporti giuridici.

Questo articolo segna il termine iniziale della prescrizione.

Nel codice del 1865 non si conteneva una norma circa il dies a quo.

Nell’articolo 2120, accanto a cause propriamente sospensive della prescrizione, se ne enunciavano altre che, in effetti, erano impeditine del sorgere della prescrizione.

Nonostante questo, la dottrina, seguita da parte della giurisprudenza, aveva supplito alla lacuna costruendo la teoria dell’actio nondum nata, per la quale si affermava che la prescrizione non si poteva iniziare ogni volta che non era sorta l’azione per tutelare il diritto.

Di conseguenza, d’accordo sull’enunciazione astratta di questo principio, disputava la dottrina sulla necessità di precisare, da un lato, in quale momento si doveva considerare sorta l’azione e, dall’altro, se accanto agli impedimenti legali potevano avere rilevanza per il non iniziarsi della prescrizione, anche i cosiddetti impedimenti di fatto.

L’articolo ha risolto ogni controversia su questi punti, perché se la sua ampia terminologia potrebbe consentire all’interprete di comprendere tra le cause preclusive della tutela del diritto anche quelle dovute a impedimento di fatto, nella relazione al Re Imperatore si precisa che:

“l’espressione deve essere intesa in relazione alla possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto”.

Entrambe le figure coinvolte nel prestito devono prestare attenzione alla prescrizione dei debiti, perché il creditore deve evitare il superamento di questo periodo di tempo per non rischiare che le somme a lui dovute non gli vengano corrisposte.

Lo stesso debitore, in relazione del fatto che la prescrizione di un debito non si può rilevare d’ufficio, deve fare valere in giudizio il suo diritto.

Di conseguenza, si rende necessario che un giudice liberi in modo definitivo il debitore dal pagamento delle somme dovute, attuando la cosiddetta prescrizione estintiva.

Per approfondimenti sul tema consigliamo il volume I debiti ereditari dall’apertura della successione