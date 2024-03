Pubblicazione dati che permettono l’identificazione di soggetto che ha subìto rapina

È illecita la pubblicazione dei dati personali di un soggetto che ha subito una rapina se idonei a permetterne l’identificazione.



1. I fatti

Il Garante per la protezione dei dati personali riceveva un reclamo da parte di una signora che lamentava la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte di una testata giornalistica locale.

In particolare, secondo la reclamante il giornale aveva pubblicato on line e in versione cartacea un articolo in cui si dava conto di una rapina subita dalla reclamante all’interno della propria abitazione, con l’indicazione di numerosi dati personali idonei a permettere l’identificazione sua e della figlia minore. Infatti, la reclamante sosteneva di aver subito una rapina nella propria abitazione e che nella prima pagina del giornale cartaceo vi era una fotografia, ripresa dal suo profilo facebook, che la ritraeva nonché l’immagine di un suo vicino di casa mentre indicava il balcone dell’abitazione della reclamante (analoghe foto erano contenute anche nella versione on line dell’articolo). Inoltre, nell’articolo in questione vi erano ulteriori informazioni personali, quali il proprio nome e cognome, la via dell’abitazione, la descrizione dell’immobile in cui la reclamante vive con la figlia minore, la scuola frequentata da quest’ultima e l’occupazione del suo compagno.

La reclamante, infine, faceva presente che subito dopo l’uscita dell’articolo di giornale, la stessa aveva preso contatti con la testata e aveva chiesto la rimozione di tutti i dettagli che potessero condurre alla propria identificazione o di propri familiari, ma aveva ottenuto solo la modifica della versione on line dell’articolo, non potendo ormai il giornale intervenire sull’articolo cartaceo, che comunque recava alcuni dettagli idonei a permettere l’identificazione della reclamante in via indiretta (quali l’indirizzo di residenza, la tipologia di immobile, il nome e cognome del vicino di casa e la scuola frequentata dalla figlia).

Nonostante l’ulteriore richiesta di cancellazione anche di detti ultimi dati contenuti nell’articolo da parte della reclamante, il giornale rifiutava di aderire.

Il Garante, quindi, inviava al giornale una richiesta di chiarimenti in ordine ai fatti indicati nel reclamo e quest’ultimo si difendeva, evidenziando che le informazioni contenute nell’articolo si riferivano ad un evento di indubbia rilevanza pubblica dovuta alla estrema pericolosità sociale della condotta dei responsabili e che le informazioni non rimosse e ancora presenti nell’articolo rispettavano i principi applicabili in materia di trattamento dati nell’attività giornalistica, tenuto conto dell’importanza dell’esperienza vissuta dalla reclamante quale avvertimento per gli altri abitanti della zona.

2. Pubblicazione dati che permettono identificazione: la valutazione del Garante

Il Garante ha ricordato che, per contemperare il diritto alla privacy con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità anche se vengono effettuati senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto che la rapina subita in casa dalla reclamante configurasse un indubbio interesse pubblico, anche in considerazione del fatto che la zona era stata colpita da diversi furti frequenti avvenuti anche di giorno.

Tuttavia il giornale, sia nella sua versione cartacea che in quella on line, ha pubblicato numerosi dati idonei ad identificare in modo inequivocabile la vittima del reato e i suoi familiari (ivi inclusa la figlia minore).

Secondo il Garante, la pubblicazione di dette informazioni (quali la fotografia della reclamante e della sua abitazione, il nome e cognome del vicino di casa, la scuola frequentata dalla figlia) non è in linea con i principi che regolano il trattamento di dati nell’ambito dell’attività giornalistica e in particolare con il principio di essenzialità della notizia. Infatti, i sopra richiamati dati non sono indispensabili ai fini della comprensione della notizia ed anzi sono idonei a aumentare i rischi ai quali è esposta l’interessata e la sua famiglia. Ciò in quanto, dette informazioni, anche a causa delle ridotte dimensioni del contesto territoriale in cui è diffuso il giornale, permettono di poter identificare indirettamente la reclamante e la figlia minore.