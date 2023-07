Pubblicazione intercettazioni e decreto perquisizione: quando è legittimo

1. I fatti



Un reclamante lamentava al Garante per la protezione dei dati personali che una testata giornalistica on line aveva violato la normativa in materia di privacy, in quanto aveva pubblicato numerosi articoli di giornale riportando la notizia di una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto.

In particolare, il reclamante aveva ricevuto un decreto di perquisizione personale e locale nell’ambito di una indagine preliminare volta ad appurare fenomeni di corruzione e di appalti pubblici truccati in un Comune. A seguito della ricezione di detto decreto, la testata giornalistica on line aveva divulgato la notizia, riportando l’oggetto delle indagini (cioè appalti, corruzione ecc.) e il fatto che vi erano dei pubblici ufficiali coinvolti. Negli articoli successivi aveva poi divulgato il contenuto integrale del decreto di perquisizione e i nominativi dei soggetti coinvolti nell’indagine nonché i fatti indicati nei capi di accusa. Successivamente, nonostante le indagini fossero ancora in corso e non fosse stato adottato nessun nuovo provvedimento nei confronti del reclamante, il giornale aveva continuato a pubblicare articoli sulla vicenda, riportando anche il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche effettuate durante l’inchiesta, selezionando alcuni stralci in modo da far credere che vi erano altri ipotesi accusatorie in realtà non previste nelle indagini. In particolare, secondo il reclamante, il giornale aveva così ricostruito la vicenda, associando il nome del reclamante a altri soggetti e fatti, in modo da far pensare che egli avrebbe esercitato pressioni su pubblici ufficiali (mentre nelle indagini non vi era alcuna ipotesi di estorsione o altre fattispecie similari). Infine, il reclamante concludeva che il giornale aveva pubblicato ben 12 articoli che contenevano il suo nominativo, senza che egli avesse prestato il proprio consenso alla diffusione e senza che vi fosse il necessario requisito dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

Il Garante invitava la società editrice a fornire le proprie difese in ordine a quanto rappresentato nel reclamo e quest’ultima sosteneva, in primo luogo, che tutti gli articoli pubblicati riportavano fatti e atti di una importante indagine condotta dalla Procura della Repubblica, che aveva dato luogo al decreto di perquisizione nei confronti del reclamante (nonché degli altri soggetti coinvolti nella vicenda).

In secondo luogo, il giornale evidenziava che nel raccontare la suddetta notizia, il giornalista – oltre a non aver aggiunto alcun proprio personale commento – aveva riservato la stessa attenzione a tutti gli indagati.

In terzo luogo, la testata giornalistica precisava che il reclamante non era un soggetto comune, ma uno dei più importanti imprenditori del comune, il quale aveva delle ambizioni politiche di diventare Sindaco del comune (come in effetti dimostrava la stessa testata giornalistica, nel corso dell’istruttoria, provando che egli aveva concorso alle ultime elezioni comunali quale candidato sindaco per una delle liste elettorali che si erano presentate alle elezioni).

Infine, il giornale faceva presente di aver anche dato spazio alla versione dei fatti del reclamante medesimo, avendo pubblicato anche un articolo nel quale era contenuta l’intervista del reclamante.

In ragione di tutto quanto sopra, quindi, il giornale riteneva di aver legittimamente esercitato il diritto di cronaca nel pubblicare articoli su una notizia particolarmente rilevante dal punto di vista politico-giudiziario ed aveva coinvolto numerosi politici, amministratori locali, professionisti e imprenditori.



