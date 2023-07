Pubblicazione dati di coinvolti in incidente su giornale: violazione privacy

1. I fatti



Un reclamante lamentava al Garante per la protezione dei dati personali che una testata giornalistica aveva violato la normativa in materia di privacy, in quanto aveva pubblicato una notizia contenente in suoi dati personali e delle informazioni dettagliate circa il suo stato di salute conseguente ad un sinistro in cui era stato coinvolto. In particolare, il reclamante riferiva che nell’articolo in questione era stato intervistato il suo precedente avvocato, il quale riferiva di una caduta dalla bicicletta che aveva subito il reclamante, ben 7 anni prima, a causa di una buca presente sul manto stradale, e delle conseguenze fisiche che aveva avuto (nello specifico, nell’articolo si faceva riferimento alla rottura della spalla con conseguente danno biologico quantificato in 11-12 punti percentuali, imputati in parte alla caduta e in parte alla non corretta cura da parte dell’azienda sanitaria locale) nonché del risarcimento danni che il reclamante aveva ottenuto.

Il Garante invitava la società editrice a fornire le proprie difese e quest’ultima sosteneva, in primo luogo, che il giornale si era limitato a riportare il contenuto dell’intervista del legale del reclamante e che pertanto la notizia era stata ritenuta affidabile e ufficiale; conseguentemente, il trattamento dei dati personali dell’interessato era stato effettuato nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica. Infatti, secondo il giornale, detto trattamento era giustificato dalla sussistenza di un interesse pubblico a conoscere la vicenda relativa alla risarcibilità dei danni subiti dal reclamante e quindi dalle correlate responsabilità dell’ente locale e della struttura sanitaria coinvolti.

Inoltre, secondo il giornale non vi era alcuna restrizione alla diffusione delle generalità dell’interessato, in quanto non vi era alcun procedimento penale in corso che imponesse la segretezza di tali dati ed inoltre detta pubblicazione non poteva essere fonte di alcun rischio a carico dell’interessato (ed anzi si trattava di una notizia positiva per quest’ultimo). Mentre, per quanto riguarda la diffusione dei dati sanitari, il giornale sosteneva che il danno alla salute subito dal reclamante era qualificabile come inabilità soltanto temporanea e pertanto, al momento in cui era stato pubblicato l’articolo (cioè 7 anni dopo il sinistro), il reclamante era totalmente guarito e pertanto la diffusione di tali dati non potevano ledere la sua dignità.

Infine, il giornale sosteneva di non aver ricevuto alcuna richiesta da parte del reclamante e/o dei suoi legali di rimozione della notizia e che, non appena aveva avuto conoscenza del reclamo, aveva provveduto a rimuovere la notizia.



