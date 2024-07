Procedimento davanti alla Corte dei Conti -Scheda di Diritto

2. Procedimento giurisdizionale



1. Fase Istruttoria:

–Avvio del Procedimento: Il procedimento può essere avviato d’ufficio o su denuncia. L’Ufficio del Procuratore Regionale effettua le indagini preliminari per accertare eventuali irregolarità.

–Indagini Preliminari: Durante questa fase, il Procuratore Regionale raccoglie prove documentali e testimoniali. Può richiedere relazioni e documenti agli enti pubblici e ai soggetti interessati.

2. Citazione in Giudizio:

Se il Procuratore ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova, emette un atto di citazione in giudizio. Questo atto contiene la descrizione dei fatti, l’indicazione delle norme violate e la quantificazione del danno erariale.

3. Fase Giudicante:

–Udienza Preliminare: Il Presidente della Sezione Giurisdizionale fissa l’udienza preliminare. In questa fase, possono essere presentate eccezioni preliminari e richieste istruttorie.

–Istruttoria: Se non vi sono cause di improcedibilità, si apre l’istruttoria vera e propria. Le parti possono presentare memorie, documenti e chiedere l’audizione di testimoni.

–Decisione: Al termine dell’istruttoria, si tiene l’udienza di discussione finale. La Corte dei Conti emette una sentenza motivata che può condannare o assolvere il convenuto. La sentenza può disporre il risarcimento del danno erariale e l’eventuale sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.