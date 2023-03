Polizza stipulata dal datore di lavoro a garanzia del Tfr

1. La vicenda processuale

Un dipendente in quiescenza ricorre davanti al Tribunale di Roma evocando in giudizio l’Amministrazione presso cui ha prestato servizio, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione delle somme riscosse dall’Amministrazione stessa a titolo di interessi sulla polizza sottoscritta a garanzia del Tfr dei propri dipendenti (rendimento di polizza). A sostegno della propria tesi il ricorrente richiama il documento contrattuale originariamente siglato tra la compagnia assicurativa ed il datore di lavoro ed invoca l’illegittimità del comportamento datoriale.

Si costituisce in giudizio l’Ente resistente, mediante difesa diretta ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., chiedendo l’integrale rigetto della domanda di parte ricorrente ed in particolare, sostenendo che il Tfr ed il rendimento di polizza sono crediti diversi per fatto costitutivo e natura anche quando – in ipotesi – pure il secondo spetti al medesimo soggetto (cioè al lavoratore dipendente): infatti, il primo ha come fatto costitutivo la prestazione ininterrotta di attività di lavoro subordinato, il secondo l’impiego di un capitale; il primo ha natura di retribuzione differita a scopo previdenziale, ossia ha natura di reddito percepito in ragione del lavoro svolto, mentre il secondo ha natura di mera rendita, intesa come ritorno economico o remunerazione del capitale investito.

Inoltre, la parte resistente fornisce una diversa interpretazione letterale del documento di polizza precisando che dallo stesso si evince che la finalità della polizza sottoscritta è in via esclusiva la garanzia del trattamento del Tfr per i propri dipendenti. Secondo la ricostruzione offerta dall’Amministrazione resistente, dalla documentazione prodotta in corso di causa non è rinvenibile la giustificazione causale di erogazioni integrative a favore del ricorrente in deroga alla disciplina legale.

Potrebbero interessarti anche: