Piattaforma Digitale Unificata per Avvocati di Cassa Forense: online il 18 luglio

Cassa Forense ha annunciato il lancio di PDUA, la nuova Piattaforma Digitale Unificata degli Avvocati, progettata per rispondere alle esigenze professionali degli avvocati e disponibile gratuitamente per tutti gli iscritti a partire dal 18 luglio 2024. Questa soluzione cloud avanzata offre strumenti digitali innovativi per semplificare le operazioni quotidiane degli avvocati e migliorare l’efficienza del loro lavoro.

1. Funzionalità principali della piattaforma PDUA

Accesso ai documenti e dati ovunque: PDUA consente agli avvocati di accedere ai propri documenti e dati da qualsiasi dispositivo, inclusi PC, smartphone e tablet, in qualunque momento e luogo. Questa funzionalità garantisce la disponibilità costante delle informazioni essenziali, eliminando le limitazioni geografiche e di dispositivo.

Spazio personale di archiviazione Cloud: La piattaforma offre uno spazio personale di cloud storage dove è possibile creare, visualizzare e scaricare fascicoli, anagrafiche di clienti, controparti e difensori. Grazie ai filtri di ricerca avanzati, trovare documenti specifici diventa semplice e rapido, ottimizzando il tempo dedicato alla ricerca.

2. Gestione del Processo Civile Telematico (PCT)

Consultazione e deposito atti: PDUA permette una gestione completa del processo civile telematico. Gli avvocati possono consultare i registri di cancelleria, compilare atti con il redattore integrato e depositare documenti direttamente dal proprio PC o dal cloud.

Firma digitale e gestione PEC: La piattaforma facilita la firma digitale dei documenti e la gestione delle PEC tramite un client di posta integrato. Gli utenti possono leggere e inviare PEC, ricevere notifiche telematiche e comunicazioni dalle cancellerie giudiziarie senza dover cambiare piattaforma, mantenendo tutto in un unico ambiente lavorativo.

Integrazione con Polisweb: Il calendario dell’avvocato si sincronizza automaticamente con i fascicoli presenti in Polisweb, permettendo di gestire le udienze e gli adempimenti del PCT in modo efficiente.

3. Accesso ad altri processi telematici

PDUA offre un accesso diretto ai processi telematici penale, amministrativo e tributario. Inoltre, consente il pagamento delle spese di giustizia civili, generando avvisi di pagamento e scaricando ricevute telematiche, semplificando la gestione delle pratiche burocratiche.

4. Supporto e assistenza

Il call center di Cassa Forense fornisce un servizio di assistenza telefonica dedicata, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 06.51435340.

Con PDUA, Cassa Forense offre agli avvocati una piattaforma integrata e avanzata per gestire le loro attività professionali in modo più efficiente e organizzato, migliorando la qualità del loro lavoro quotidiano.