Intelligenza artificiale nei tribunali: d.d.l di innovazione o grande fratello?

L’intelligenza artificiale sta progressivamente entrando nelle pieghe del sistema giudiziario, promettendo maggiore efficienza e razionalizzazione dei procedimenti. Ma ogni passo in avanti in termini di tecnologia solleva altrettante domande in termini di diritto. La recente approvazione, da parte del Senato italiano, di un disegno di legge per l’introduzione regolamentata dell’IA nei tribunali rappresenta un momento di svolta, destinato a ridefinire l’equilibrio tra automazione e giurisdizione, tra velocità e garanzie.

Siamo davvero pronti per un giudizio algoritmico? O siamo di fronte a un pericoloso scivolamento verso una giustizia opaca, guidata da codici binari più che da codici civili?

1. Il DDL per l’AI nei tribunali all’esame: una struttura ambiziosa

Il disegno di legge recentemente approvato prevede l’integrazione dell’IA all’interno delle attività giudiziarie, articolandone l’impiego su tre piani distinti:

1. Supporto organizzativo

L’intelligenza artificiale sarà utilizzata per semplificare e ottimizzare le attività interne degli uffici giudiziari: gestione dei fascicoli, calendarizzazione delle udienze, assegnazione dei procedimenti. In sintesi, un’IA segretario/assistente, che dovrebbe consentire un uso più razionale delle risorse umane e materiali.

2. Supporto alla ricerca giuridica

L’IA sarà impiegata per agevolare l’attività di ricerca di precedenti giurisprudenziali, massime, dottrina, atti normativi e pareri. Si punta a creare strumenti di analisi semantica in grado di fornire risultati rilevanti, riducendo i tempi di consultazione e ampliando l’orizzonte interpretativo dei magistrati.

3. Esclusione delle decisioni automatizzate

Il punto nevralgico del DDL è il limite espresso: l'IA non può prendere decisioni giudiziarie. La valutazione delle prove, l'interpretazione delle norme, la formazione del convincimento rimangono esclusiva prerogativa del giudice umano. L'algoritmo è uno strumento, non un sostituto.

2. Il nodo della supervisione governativa

Elemento che ha fatto molto discutere è l’attribuzione al Governo – e non al Consiglio Superiore della Magistratura – di un potere di indirizzo, controllo e regolamentazione nell’implementazione dell’IA nei tribunali.

In una democrazia fondata sulla separazione dei poteri, l’idea che l’Esecutivo possa intervenire in modo così incisivo nel funzionamento della giurisdizione solleva dubbi di legittimità costituzionale. Il rischio? Un’ingerenza non solo tecnica ma anche politica, che potrebbe condizionare – o peggio orientare – le scelte operative del potere giudiziario.

3. Le promesse dell’IA per la giustizia

Nonostante le perplessità, l’introduzione dell’intelligenza artificiale nella macchina della giustizia porta con sé promesse concrete, e in parte già visibili in contesti comparati: Efficienza e velocità : L’automazione delle attività di back-office (depositi, notifiche, gestione del ruolo) potrebbe alleggerire significativamente il carico burocratico e ridurre l’arretrato.

: L’automazione delle attività di back-office (depositi, notifiche, gestione del ruolo) potrebbe alleggerire significativamente il carico burocratico e ridurre l’arretrato. Decisioni più informate: L’IA può supportare il giudice nel reperimento di precedenti pertinenti, anche di sezioni meno note, aumentando l’uniformità e la prevedibilità delle decisioni.

L’IA può supportare il giudice nel reperimento di precedenti pertinenti, anche di sezioni meno note, aumentando l’uniformità e la prevedibilità delle decisioni. Giustizia predittiva? Nei sistemi common law, alcuni strumenti sono già in grado di calcolare le probabilità di successo di un’azione sulla base dei precedenti. In Italia si parla di sperimentazioni simili per orientare le strategie processuali, ma si tratta di strumenti di ausilio, non oracoli digitali .

Nei sistemi common law, alcuni strumenti sono già in grado di calcolare le probabilità di successo di un'azione sulla base dei precedenti. In Italia si parla di sperimentazioni simili per orientare le strategie processuali, ma si tratta di strumenti di ausilio, non oracoli digitali.

Accesso semplificato alla giustizia: Per cittadini e avvocati, l'IA potrebbe offrire risposte automatizzate su iter procedurali, modelli di atti e gestione documentale. Un sistema di assistenza "smart", che riduce il gap informativo.

AI Act: la prima scadenza per l’applicazione

4. I rischi sistemici e giuridici

Non è però tutto oro quello che luccica in linguaggio Python. Le criticità sono numerose e tutt’altro che trascurabili: Bias algoritmici: Gli algoritmi sono addestrati su dati storici: se quei dati incorporano discriminazioni (di genere, etnia, orientamento politico, ecc.), il rischio è che l’IA le perpetui o amplifichi , presentandole come scelte “neutrali”.

Gli algoritmi sono addestrati su dati storici: se quei dati incorporano discriminazioni (di genere, etnia, orientamento politico, ecc.), il rischio è che l’IA le , presentandole come scelte “neutrali”. Opacity by design: Molti algoritmi, soprattutto quelli basati su reti neurali, sono vere e proprie “black box”. Non è sempre possibile risalire alla logica sottostante a una determinata raccomandazione, compromettendo la trasparenza e la possibilità di contestazione.

Molti algoritmi, soprattutto quelli basati su reti neurali, sono vere e proprie “black box”. Non è sempre possibile risalire alla logica sottostante a una determinata raccomandazione, compromettendo la trasparenza e la possibilità di contestazione. Profilazione e sorveglianza: La mole di dati processati dalle IA solleva interrogativi seri in tema di privacy, soprattutto se i sistemi dovessero incrociare dati personali, reddituali, giudiziari. Il rischio di profilazioni occulte è concreto , e richiede presidi normativi rafforzati.

La mole di dati processati dalle IA solleva interrogativi seri in tema di privacy, soprattutto se i sistemi dovessero incrociare dati personali, reddituali, giudiziari. , e richiede presidi normativi rafforzati. Deriva tecnocratica: Se il dato elaborato dall’algoritmo diventa il nuovo “oracolo”, si rischia una subordinazione culturale del giudice alla macchina. La giustizia non è solo coerenza logica, ma anche discrezionalità, equità, contesto. E questi elementi non si computano.

5. IA e giustizia comparata: cosa fanno gli altri Paesi?

• Francia: ha vietato espressamente la pubblicazione di dati giudiziari utilizzati per costruire modelli di giustizia predittiva, temendo derive mercificatorie e di ranking dei giudici.

• Estonia: ha sperimentato giudici digitali per controversie minori (es. multe stradali), ma in via sperimentale e con margini di impugnazione umana.

• Canada e Stati Uniti: stanno integrando AI per l’analisi del rischio di recidiva (con rischi di distorsione ben documentati, come nel caso COMPAS).

Il panorama globale mostra più cautela che entusiasmo: l’adozione dell’IA nella giustizia è, ovunque, accompagnata da meccanismi di controllo, limiti e presìdi di trasparenza.