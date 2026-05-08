VOLUME

Un manuale completo e operativo per comprendere e applicare l’accessibilità digitale in modo concreto. Il volume accompagna il lettore dal quadro normativo agli standard tecnici, fino agli aspetti più pratici della progettazione, dello sviluppo, della comunicazione e della valutazione dell’accessibilità, con un approccio che mette al centro inclusione, qualità e responsabilità organizzativa.Pagine: 280 Punti di forza del volume offre una visione organica dell’accessibilità digitale, chiarendo perché non sia solo un obbligo normativo, ma anche una leva strategica di inclusione, innovazione e qualità analizza il quadro normativo essenziale, dalla Legge Stanca alle direttive europee, fino all’European Accessibility Act e all’AI Act approfondisce gli standard di riferimento, con particolare attenzione alle WCAG 2.2 e alla EN 301 549, fondamentali per chi lavora su web, software, documenti e servizi ICT affronta in chiave pratica temi decisivi come accessibilità web, documenti digitali, social media, progettazione inclusiva, test tecnici e coinvolgimento degli utenti reali dedica ampio spazio agli appalti ICT e all’organizzazione interna di pubbliche amministrazioni e aziende, aiutando a trasformare l’accessibilità in un processo strutturato e diffuso include contenuti aggiuntivi di grande valore: accesso gratuito al corso online “Digitale senza barriere” e disponibilità del PDF accessibile del libro Perché acquistarloPerché oggi l’accessibilità digitale non può più essere rimandata: riguarda siti, app, documenti, servizi online, comunicazione e processi organizzativi. Questo volume fornisce strumenti chiari e subito spendibili per costruire un digitale davvero fruibile da tutti, senza lasciare indietro nessuno. Un riferimento autorevole per chi vuole affrontare l’accessibilità digitale con metodo, visione e applicazione pratica: uno strumento da avere ora, per progettare servizi migliori, più inclusivi e già allineati alle sfide normative e organizzative del presente.

Roberto Scano | Maggioli Editore 2026