Intelligenza artificiale negli atti difensivi: il Tribunale di Firenze sulle allucinazioni AI

Il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, si è pronunciato su un tema di grande attualità riguardante l'uso dell'intelligenza artificiale nei procedimenti giudiziari. In particolare, con ordinanza del 14 marzo 2025, i giudici sono stati chiamati a valutare se l'utilizzo improprio di ChatGPT da parte di un difensore possa configurare la responsabilità aggravata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. La questione si pone in un contesto delicato, quello della tutela dei marchi e del diritto d'autore, dove la precisione delle fonti giuridiche è fondamentale per garantire un'adeguata difesa.

Tribunale di Firenze -sez. imprese- ordinanza del 14 marzo 2025 1743072902354.pdf 270 KB

1. Il caso in esame

L’ordinanza del Tribunale di Firenze trae origine da un reclamo presentato contro il sequestro di merce contraffatta. Il reclamante aveva richiesto la condanna della società soccombente per responsabilità aggravata, sostenendo che quest’ultima, nelle proprie memorie difensive, avesse riportato riferimenti giurisprudenziali errati, risultanti da una ricerca effettuata con l’intelligenza artificiale.

Secondo quanto dichiarato dal difensore della società convenuta, i riferimenti giurisprudenziali erano stati inseriti per errore da una collaboratrice dello studio, la quale aveva utilizzato ChatGPT per condurre la ricerca. Tali riferimenti, sebbene apparentemente verosimili, non corrispondevano alla realtà e nulla avevano a che fare con l’argomento oggetto di giudizio, ossia la contraffazione di merce raffigurante vignette di proprietà del reclamante.

Il reclamante ha sostenuto che l’inserimento di tali riferimenti errati fosse indice di mala fede e di un utilizzo abusivo dello strumento processuale, chiedendo così la condanna per lite temeraria.

2. Il fenomeno delle “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale

Uno degli aspetti centrali della vicenda riguarda il fenomeno delle “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale, ossia l’elaborazione di informazioni inesistenti ma presentate come veritiere. In pratica, l’IA può generare riferimenti giuridici inesistenti e persino confermarli in seguito a nuove interrogazioni.

Nel caso in questione, ChatGPT avrebbe inventato numeri riferibili a presunte sentenze della Corte di Cassazione relative all’acquisto soggettivo di merce contraffatta, senza però alcun fondamento reale. Questo fenomeno può rappresentare un pericolo per l’attività forense, poiché l’avvocato che si affida esclusivamente alle ricerche condotte dall’intelligenza artificiale rischia di incorrere in gravi errori.

L'uso improprio di strumenti di IA nel contesto processuale, come evidenziato dal Tribunale, deve essere valutato con particolare attenzione, soprattutto in considerazione del fatto che l'attività difensiva deve sempre fondarsi su fonti affidabili e verificabili.

3. L’inapplicabilità dell’art. 96 c.p.c. al caso concreto

Il Tribunale di Firenze ha escluso l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c., che prevede la responsabilità aggravata per lite temeraria, poiché nel caso in esame non è stata dimostrata la mala fede della parte soccombente. I giudici hanno rilevato come i riferimenti giurisprudenziali errati fossero stati riportati nelle memorie difensive a sostegno di una strategia processuale immutata sin dal primo grado.

Inoltre, è stato evidenziato che l’apparato difensivo della società convenuta si fondava sull’assenza di dolo nella vendita delle magliette raffiguranti le vignette del reclamante. Tale strategia difensiva era già nota al Tribunale e non mirava a ingannare i giudici attraverso l’uso improprio dell’intelligenza artificiale.

Un ulteriore aspetto rilevante è la mancanza di prova concreta del danno subito dal reclamante a causa dell’inserimento dei riferimenti giurisprudenziali inesistenti. L’art. 96 c.p.c. richiede, infatti, la prova dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, oltre alla dimostrazione del danno subito e del nesso causale tra la condotta illecita e il pregiudizio.

4. Considerazioni conclusive

La decisione del Tribunale di Firenze evidenzia l’importanza di un uso responsabile degli strumenti di intelligenza artificiale da parte degli avvocati. Sebbene ChatGPT possa rappresentare un valido supporto per la ricerca e l’elaborazione degli atti processuali, la sua utilizzazione non può sostituire il controllo e la verifica delle informazioni da parte del professionista.

L’ordinanza, inoltre, sottolinea come la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non possa essere invocata semplicemente per un uso improprio dell’IA, in assenza di dolo o colpa grave. Tuttavia, questo caso rappresenta un significativo avvertimento per il futuro, in quanto il rischio di “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale è un fenomeno reale che può compromettere seriamente la qualità della difesa.

È evidente che l’IA debba essere considerata come uno strumento utile ma non esente da rischi, e che il suo impiego nel contesto forense richiede una costante verifica delle informazioni prodotte. La tecnologia può offrire un valido supporto, ma non può sostituire l’esperienza e la competenza del professionista.