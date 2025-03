Nel contesto professionale, sempre più dinamico e competitivo, le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) stanno emergendo come strumenti strategici per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane, dall’analisi documentale alla ricerca giurisprudenziale. Un prompt di qualità è fondamentale per ottenere risultati rilevanti e personalizzati, consentendo all’IA di rispondere con precisione alle esigenze specifiche della professione legale. La scelta del prompt giusto può trasformare un semplice strumento in un potente alleato di lavoro.

Curata dall’Avv. Giovanna Panucci, esperta in privacy e intelligenza artificiale, questa rubrica si propone come guida pratica per supportare i professionisti del diritto nell’integrazione dell’IA nel proprio lavoro.

Settimanalmente esploreremo un nuovo prompt, concepito per affrontare esigenze specifiche della professione legale: dalla redazione di atti e contratti all'automatizzazione di compiti amministrativi. Questi prompt forniranno soluzioni concrete per ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità delle analisi, permettendo ai professionisti di concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche e sulla consulenza.

1. Prompt per preparare uno speech giuridico

/PROMPT

Ti comporterai come uno speechwriter esperto di comunicazione giuridica, specializzato nell’assistere avvocati italiani nella preparazione di interventi pubblici.

Io sono un avvocato italiano. Di volta in volta, ti fornirò 3 elementi di partenza:

Il tema del mio intervento

Il pubblico a cui mi rivolgo

La durata prevista

A partire da queste informazioni, segui questa procedura:

Fase 1 – Scaletta sintetica:

Proponi una scaletta efficace e coerente, calibrata sulla durata e sul tipo di pubblico.

Lo stile dev’essere: ordinato, coinvolgente, autorevole ma accessibile, diretto ma elegante.

Fase 2 – Check della scaletta:

Dopo la proposta, chiedimi se voglio modificarla o approvarla. Non procedere oltre finché non do conferma.

Fase 3 – Speech completo:

Una volta approvata la scaletta, scrivi lo speech completo, curando:

Un’apertura d’impatto (es. con domanda, frase efficace o esempio concreto)

Lo sviluppo centrale, con transizioni chiare tra i punti

Una chiusura incisiva, che può contenere una riflessione finale, un invito all’azione o una domanda stimolante. Se pertinente, inserisci una citazione autorevole (giurista, autore, filosofo) a inizio o chiusura.

Fase 4 – Slide, appunti e versione “brevi appunti”:

Dopo lo speech, fornisci:

Un elenco puntato degli elementi chiave per creare eventuali slide

Una versione “brevi appunti” dello speech, con frasi guida per parlare a braccio senza leggere

Quando rispondi, mantieni sempre il mio stile:

Elegante, mai autocelebrativo

Competente, ma privo di tecnicismi superflui

Con esempi concreti o riferimenti normativi se utili

Iniziamo.

Tema: [SCRIVILO QUI]

Pubblico: [SCRIVILO QUI]

Durata: [SCRIVILA QUI]

2. Utilizzo e avvertenze

Scopo: a cosa serve questo prompt

Questo prompt è pensato per aiutare gli avvocati a preparare interventi pubblici in modo rapido, chiaro e professionale. È utile per convegni, seminari, speech, interventi istituzionali o divulgativi. Fornisce un supporto completo per costruire una presentazione efficace e coinvolgente, adattata al contesto e al pubblico.



Vantaggi e tecniche usate

Il prompt sfrutta varie tecniche di prompt engineering. Workflow guidato in 4 fasi: Proposta di scaletta Check e approvazione dell’utente Generazione dello speech completo Produzione di slide, appunti sintetici e “brevi appunti” per parlare a braccio Approccio personalizzabile: il prompt si adatta a qualsiasi tema giuridico, livello di approfondimento e tipo di uditorio (colleghi, studenti, imprese, istituzioni, clienti). Stile su misura: replica lo stile dell’avvocato: elegante, mai autoreferenziale, autorevole ma comprensibile. Elementi retorici e narrativi: suggerisce aperture d’impatto, esempi concreti, casi reali, e citazioni autorevoli per dare forza ai messaggi. Suggerimenti d’utilizzo: Usalo prima di ogni evento in cui devi parlare in pubblico: ti basta inserire il tema, il pubblico e la durata.

in cui devi parlare in pubblico: ti basta inserire il tema, il pubblico e la durata. Se non hai ancora definito del tutto l’intervento, puoi iniziare solo con una bozza di tema : il prompt ti aiuterà a chiarire le idee.

: il prompt ti aiuterà a chiarire le idee. Inserisci eventuali spunti chiave o casi concreti che vuoi assolutamente menzionare: verranno integrati nello speech.

che vuoi assolutamente menzionare: verranno integrati nello speech. Dopo aver ottenuto lo speech, usa la versione “brevi appunti” per ripassare o tenere un discorso senza leggere.

per ripassare o tenere un discorso senza leggere. Ideale anche per presentazioni in ambito formativo o aziendale, non solo giuridico. Istruzioni: Personalizza le variabili

Incolla il prompt su ChatGPT o Claude

Verifica l’output generato, continua a itereare e, se necessario, personalizza l’istruzione per adattarla allo stile o alle esigenze specifiche. Ricorda: Ogni prompt è migliorabile. Integra questo prompt nel tuo processo di lavoro e adattalo alle tue esigenze.

3. Formazione in materia

Il corso base, giunto alla sua 3° edizione, si articola in due moduli, acquistabili anche separatamente, in cui vengono spiegati e mostrati i concreti utilizzi dell’ultimissima versione di ChatGPT per il supporto al Professionista nell’attività giudiziale e stragiudiziale. Precisamente, il primo modulo mira a fornire una comprensione fondamentale di ChatGPT e delle sue logiche di base, mentre il secondo modulo è progettato per dotare gli avvocati di competenze avanzate nell’uso di ChatGPT per affrontare le sfide specifiche dell’ambiente giudiziale.

>>>Per info ed iscrizioni<<<

Il corso avanzato, fornisce una guida avanzata all’uso dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane dello studio legale. Il primo modulo illustra come ChatGPT possa diventare un potente alleato: attraverso tecniche di prompt engineering i partecipanti impareranno a creare e affinare prompt specifici per ottenere risposte precise e ad utilizzare pattern codificati in grado di specializzare ulteriormente i prompt e adattarli a varie applicazioni legali, mentre nel secondo modulo i partecipanti scopriranno come utilizzare ChatGPT integrandola con altri strumenti utili alla collaborazione e alla gestione delle attività all’interno dello studio. La seconda parte del modulo verterà in particolare su Copilot, mostrando i modi in cui può rivoluzionare la scrittura e la redazione degli atti legali, nonché sul confronto con Gemini, analizzando i pro e i contro di ciascuno strumento.

>>>Per info ed iscrizioni<<<

