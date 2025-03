L’intelligenza artificiale non è (ancora) un autore: la Corte d’Appello di Washington

Il 18 marzo 2025 la Corte d’Appello del Distretto di Columbia (D.C. Circuit) ha emesso una sentenza destinata a rappresentare un punto di riferimento (quantomeno transitorio) nel dibattito globale sulla tutela delle opere generate da intelligenza artificiale. Con una decisione dettagliata e giuridicamente articolata, la Corte ha confermato che solo un essere umano può essere autore ai sensi del Copyright Act del 1976.

Un verdetto atteso, che non chiude il dibattito ma ne fissa i confini attuali, rafforzando l’orientamento dell’U.S. Copyright Office e segnando una netta linea di separazione tra l’autorialità umana e la creatività algoritmica. Per approfondire i temi dell’intelligenza artificiale, abbiamo organizzato il “Master in Intelligenza artificiale per avvocati e imprese – Come utilizzare l’AI generativa per un vantaggio competitivo nel settore legale”.

1. Il caso: Thaler vs. U.S. Copyright Office

Il caso riguarda Stephen Thaler, informatico e ideatore di sistemi di intelligenza artificiale generativa, già noto per aver presentato – e visto respingere – diverse domande di registrazione di brevetti e diritti d’autore relativi a output generati da IA. In questa vicenda, Thaler ha chiesto la registrazione di un’opera artistica intitolata “A Recent Entrance to Paradise”, generata interamente e senza intervento umano dalla sua macchina, denominata Creativity Machine.

Nella domanda presentata al Copyright Office nel 2019, Thaler ha indicato la Creativity Machine come unico autore dell’opera e se stesso come titolare del diritto, in virtù del fatto di essere il creatore e proprietario della macchina. L’U.S. Copyright Office ha respinto la domanda, fondandosi sulla regola generale – mai formalmente codificata ma consolidata nella prassi amministrativa – per cui la paternità autoriale richiede la presenza di un essere umano.

Dopo aver esperito, senza successo, le due fasi di riesame amministrativo interno, Thaler ha impugnato il rigetto davanti al tribunale federale del District of Columbia, che ha confermato la decisione amministrativa. La Corte d’Appello, a sua volta, ha rigettato l’impugnazione, con un’articolata sentenza redatta dal giudice Millett. Per approfondire i temi dell’intelligenza artificiale, abbiamo organizzato il “Master in Intelligenza artificiale per avvocati e imprese – Come utilizzare l’AI generativa per un vantaggio competitivo nel settore legale”.

2. Il cuore della decisione: l’autore è (e resta) un essere umano

La Corte si è posta una domanda centrale: il termine “autore”, ai sensi del Copyright Act del 1976, può comprendere un’entità non umana?

La risposta è netta: no. Secondo la Corte, sia il testo del Copyright Act, sia la struttura del sistema normativo, sia la storia amministrativa e legislativa indicano chiaramente che l’autore dev’essere un essere umano.

3. Gli argomenti della Corte

1. Testo e contesto normativo: l’intero sistema del diritto d’autore ruota attorno alla figura dell’autore come essere umano. La legge collega la durata della protezione alla vita dell’autore (17 U.S.C. § 302), prevede la successione ereditaria dei diritti (17 U.S.C. § 203), richiede la firma per il trasferimento (17 U.S.C. § 204), fa riferimento alla nazionalità o domicilio dell’autore (17 U.S.C. § 104) e alla sua intenzione creativa (17 U.S.C. § 101). Nessuna di queste nozioni può essere coerentemente attribuita a una macchina.

2. Macchine come strumenti, non soggetti: il Copyright Act parla di “computer programs” come insiemi di istruzioni per ottenere un risultato, e identifica le macchine come mezzi di esecuzione (17 U.S.C. §§ 101, 117), non come titolari di diritti.

3. Storia interpretativa e prassi amministrativa: il Copyright Office, già nel 1966, aveva chiarito che il computer è un mezzo, non un autore. Tale impostazione è stata recepita formalmente nel 1973 e ribadita nel Compendium of Copyright Office Practices (3ª ed. 2021, § 306). Anche la Commissione CONTU (National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works), istituita nel 1974 per esplorare gli impatti delle nuove tecnologie, ha ribadito che le macchine non contribuiscono in modo autonomo all’autorialità.

4. L’argomento work-made-for-hire: Thaler ha sostenuto che la Creativity Machine era un suo “dipendente” e che, in quanto tale, egli potesse essere considerato autore ai sensi della dottrina del lavoro su commissione (17 U.S.C. § 201(b)). La Corte ha respinto l’argomento, chiarendo che tale dottrina presuppone comunque che l’opera sia stata creata da un essere umano.

5. Argomenti non ammessi: Thaler ha anche sostenuto di essere autore in quanto creatore e operatore dell’IA, ma tale argomento non era stato presentato nel procedimento amministrativo, e pertanto è stato ritenuto processualmente precluso (waived).



4. Intelligenza artificiale e creatività: la Corte fissa un principio, ma non chiude il dibattito

Un punto interessante della sentenza è che la Corte non esclude la possibilità che opere assistite da intelligenza artificiale possano essere protette dal diritto d’autore, purché vi sia un apporto umano creativo rilevante e dimostrabile. Il caso Thaler, infatti, riguardava un’opera generata interamente dall’IA, senza alcuna indicazione di contributo umano diretto. La Corte ha riconosciuto che i casi borderline (es. prompt, controllo stilistico, curatela, editing) potranno essere oggetto di future valutazioni, ma ha evitato di pronunciarsi su linee guida astratte.

In altre parole: non si tratta di una chiusura all’uso dell’IA nella creatività, bensì di un limite normativo chiaro alla titolarità diretta dell’IA come autore, coerente con il quadro attuale del diritto statunitense

5. Il ruolo (decisivo) del legislatore

La Corte ha chiarito che eventuali mutamenti nella definizione di “autore” o nell’estensione della protezione alle opere generate interamente da IA spettano al Congresso, non al potere giudiziario. Del resto, sia la Copyright Office che il Congresso stanno già approfondendo il tema.

Tra i documenti citati: Copyright and Artificial Intelligence – Part 2: Copyrightability (29 gennaio 2025), dove l’Office ha sconsigliato modifiche normative immediate in tal senso;

(29 gennaio 2025), dove l’Office in tal senso; Bipartisan House Task Force Report on Artificial Intelligence (dicembre 2024), che dedica ampio spazio alla proprietà intellettuale e AI.