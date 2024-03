Parametri Forensi: aggiornate le Tabelle del Tribunale di Milano

Il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Milano hanno reso note le tabelle aggiornate finalizzate alla liquidazione dei compensi per la professione forense, relative ai procedimenti di ingiunzione del Tribunale, ai procedimenti per sfratto di morosità, ai decreti ingiuntivi ex articolo 664 codice di procedura civile, nei procedimenti per sfratto per morosità.

1. La nota del 27 febbraio 2024

La Presidenza del Tribunale ordinario di Milano, tramite una nota datata 27 Febbraio 2024, indirizzata a tutti i magistrati onorari e ordinari del medesimo Tribunale, nonché gli avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Milano, ha comunicato l’aggiornamento dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense in alcuni settori della giurisdizione, con contestuale trasmissione delle tabelle aggiornate per la liquidazione delle note spesa nel settore civile.

2. Le tre aree di aggiornamento delle tabelle

Nella nota, a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati meneghino, si legge che, in esito al contributo del gruppo di lavoro per il settore civile e alla valutazione intercorsa tra il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati, si trasmettono le tabelle aggiornate finalizzate alla liquidazione dei compensi per la professione forense: procedimenti di ingiunzione del tribunale,

procedimenti per sfratto di morosità,

decreti ingiuntivi ex articolo 664 codice di procedura civile, nei procedimenti per sfratto per morosità.

3. Procedimenti di ingiunzione

Nella tabella delle spese e dei compensi professionali sono comprese le spese generali pari al 15%, e la tabella è divisa in 10 scaglioni.

4. Procedimenti di sfratto per morosità

Nella tabella delle spese e dei compensi professionali non sono incluse né le spese generali del 15% né gli accessori di legge, e la tabella è distinta in 7 scaglioni.

5. Decreti ingiuntivi ex articolo 664 del codice di procedura civile afferenti i procedimenti di sfratto per morosità

Nella tabella delle spese e dei compensi professionali non sono comprese le spese di generali del 15% e gli accessori di legge, e anche in questo caso la tabella è distinta in 7 scaglioni.

