Nuova Camera di Conciliazione: annuncio di Cassa Forense

La Camera è costituita come organismo interno , ex art.80 del Regolamento della Previdenza. Essa è costituita da più Collegi – ciascuno composto da tre membri , i quali nominano al loro interno un Presidente – supportati da un Ufficio di Segreteria . I componenti dei Collegi, che non percepiscono alcun compenso, sono designati dal C.d.A. di Cassa Forense tra avvocati di comprovata esperienza che non siano componenti in carica di organismi forensi.

3. Come funziona la conciliazione?



Il procedimento di conciliazione, che dovrà concludersi entro 60 giorni dal primo incontro, si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente.

I ricorrenti dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi. Il Collegio, valutata preliminarmente la proponibilità ed ammissibilità della domanda, può fissare un incontro in presenza o da remoto, autorizzare il deposito di note scritte, richiedere alle parti la produzione di documenti nonché informazioni agli Uffici. Infine, il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa.

In caso di raggiungimento dell’accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario. In caso di rigetto, non raggiungimento dell’accordo o mancato rispetto dei termini dell’accordo, l’istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.